L'estabilitat financera espanyola depèn massa de l'euríbor

Espanya segueix sent un dels països amb major saldo viu de crèdit hipotecari, amb major nombre de llars amb deute hipotecari i en els que aquesta suposa una major càrrega, de manera que una fallada de l'índex posaria en perill la seva estabilitat financera.

Una fallada o cessació en l'euríbor "podria amenaçar" l'estabilitat financera espanyola, atès que, amb un saldo viu de 600.000 milions d'euros, el 90% de les hipoteques del país estan referenciades a l'euríbor a 12 mesos, el que afecta un terç de les llars espanyoles.

Així ho posa de manifest la responsable de Resolució i Estabilitat Financera de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), María José Gómez Yubero, en un article publicat a la Revista d'Estabilitat Financera del Banc d'Espanya.

Al llarg del text, a l'experta assenyala que l'euríbor és un índex "crític" tant a escala europea com espanyola, i analitza la seva reforma. En aquest sentit, recorda que l'euríbor és clau per als mercats d'hipoteques minoristes en mercats com l'espanyol, l'italià o el portuguès.

Gómez Yubero destaca que l'índex és utilitzat com a referència en contractes per un valor estimat superior a 180 bilions d'euros, en la seva major part derivats OTC (over the counter), com swaps de tipus d'interès.

També s'estima que 1,4 bilions d'euros en préstecs hipotecaris de famílies estan referenciades a l'euríbor, el que suposa el 28% de les hipoteques de la zona euro.

En el cas d'Espanya, les ràtios d'endeutament de les llars i de les societats no financeres s'han reduït en els darrers anys fins a nivells mitjans de la Unió Europea.

FONT DE VULNERABILITAT I RISC SISTÈMIC

No obstant això, segueix sent un dels països amb major saldo viu de crèdit hipotecari, amb major nombre de llars amb deute hipotecari i en els que aquesta suposa una major càrrega, de manera que una fallada de l'índex posaria en perill la seva estabilitat financera.

"La incertesa al voltant de la integritat d'aquests índexs és font de vulnerabilitat i risc sistèmic, i pot soscavar la confiança del mercat, perjudicar seriosament a consumidors i inversors i distorsionar l'economia real", avança Gómez Yubero.

Per això, el G-20 va demanar al Financial Stabilility Board (FBS) una reforma que garanteixi la solidesa dels índexs Líbor, l'Euríbor i Tibor després de els escàndols per manipulació dels índexs. Així, des de 2013 l'European Money Markets Institute (EMMI), com a administrador de l'euríbor, ha posat en marxa un procés de reforma i adaptació als principis i recomanacions internacionals.

La metodologia actual del càlcul de l'euríbor segueix basant-se en la recollida de les cotitzacions dels bancs que contribueixen i en l'ús de l'opinió d'experts, però està en marxa el procés d'adaptació d'un sistema de càlcul basat en operacions reals que podria començar a funcionar a partir de juliol de 2017.

UNA REFORMA AMBICIOSA

"Durant els últims tres anys, el EMMI ha posat en marxa una ambiciosa reforma en el govern, els procediments, el sistema de control de l'índex i el desenvolupament d'una metodologia basada en transaccions", explica Gómez Yubero, qui indica que en l'actualitat s'està duent a terme un exercici de verificació per avaluar la viabilitat dels nous càlculs en les condicions actuals de mercat.

També destaca que el EMMI ha convidat a participar en aquest exercici a les entitats que reporten al Banc Central Europeu, però indica que la resposta "no està sent l'esperada", ja que menys de 30 bancs han acceptat la participació. Les set entitats espanyoles que han estat convidades han accedit a formar part de l'exercici.

L'experta de la CNMV insisteix que amb aquest procés es tracta de minimitzar "els riscos d'abús, manipulació o incorrecció derivats dels conflictes d'interessos inherents a l'administració dels índexs en la seva forma actual".

"Aquestes mesures han de millorar la producció i la gestió d'aquests índexs, de manera que reflecteixin amb exactitud la realitat econòmica que pretén mesurar i siguin utilitzats adequadament", insisteix.

Gómez Yubero posa de manifest que la continuïtat del Euíbor "és de particular importància per facilitar la provisió de crèdit a l'economia de la zona euro i per a l'aplicació de la política monetària única".

Finalment, remarca que els bancs han de participar en el panell i en què l'aprovació d'una normativa "completa i clara", juntament amb un règim de supervisió, "ha de contribuir a eliminar incerteses ja dissipar el risc operatiu i de reputació que al·leguen algunes entitats per justificar el seu abandó de la consola per continuar encara basat en estimacions ".