Els preus del lloguer a Barcelona ja s'equiparen als del 2008, en plena bombolla immobiliària. L'increment del preu junt a l'increment de la demanda obliga els llogaters a vigilar que els contractes no incloguin clàusules abusives.





El lloguer de pisos ha augmentat significativament els últims anys, fins al punt que, a Barcelona, tres de cada deu pisos ja són de lloguer. És una xifra superior a la mitjana espanyola i ja iguala la mitjana europea.

És una qüestió d'oferta i demanda. Com que hi ha més gent que busca habitatge de lloguer que pisos per llogar, és més fàcil que hi hagi irregularitats a l'hora de firmar un contracte. Ho explica a TV3 l'advocat Òscar Benedico: "Si tu tens cinc candidats que estan esperant, tindràs molts menys escrúpols. Si aquella persona no signa o et posa alguna pega, pensaràs que qualsevol de les altres cinc vindrà i signarà sense problemes". En alguns casos, els propietaris aprofiten les ganes d'aconseguir un pis per posar clàusules que contradiuen la llei d'arrendaments urbans, la LAU.

Per evitar sorpreses negatives, els experts recomanen que abans de fer cap reserva o pagament es deixin molt clares les característiques del contracte, tal com diu Òscar Benedico: "Identificar el que lloguem. Si és el pis sol o hi ha un traster o hi ha una plaça. Marcar la durada del contracte i la posada a disposició de les claus, l'import de la renda. Si hi ha algun altre concepte a repercutir en aquell moment. La revisió d'IPC, en aquell moment. La mensualitat de fiança o el que es pacti i poca cosa més". La resta de drets i deures del propietari i del llogater ja estan recollits en la llei d'arrendaments urbans.