El grup d'indie-pop Hola Chica es puja a l'escenari Barcelonès de la Sala Sidecar

La banda catalana Hola Chica actuarà a Barcelona el 13 de gener a la Sala Sidecar a la plaça Reial. El grup, conegut prèviament com Guesstimate, és una banda d'indie-pop originària de Barcelona i fundada l'any 2012 per Alex Guerra (veu i guitarra rítmica) i Lucas Codes (baix), els qui van decidir afermar el projecte amb la incorporació de David Gómez (bateria), Víctor Alarcón (sintetitzadors) i Victor Tomás (guitarra solista).





Al llarg d'aquests anys Guesstimate ha presentat el seu directe a diverses sales barcelonines com City Hall, Apolo 2 o Sidecar, entre d'altres. És destacable el seu pas pel concurs Emergenza 2014, el qual els va portar a tocar al Taubertal Festival (Alemanya) després de proclamar guanyadors a nivell nacional.





El seu so ha estat influenciat per referents com Metronomy, Foster The People, Tame Impala o Air. Sobre una base de melodies i guitarres pop i afegint una bona dosi de sintentizadores aconsegueixen un so fresc i ballable mitjançant uns temes elegants i enganxosos.





Al desembre de 2015 van començar a treballar en el seu primer LP, Magnetism, al Blind Records, sota la producció de Valen Nieto i Marc Cros i la barreja de Santos Berrocal (Love of Lesbian, Sidonie i Iván Ferreiro, entre d'altres). El seu disc debut va veure la llum a la tardor de 2016, sent una consolidació del so inicial de la banda.