Més de la meitat de les pensions es situen per sota del salari mínim

Amb la guardiola de les pensions sota mínims i la viabilitat del sistema en dubte, la situació de més de la meitat dels pensionistes és precària.





Aquest mes, en el Consell de Ministres es va aprovar un salari mínim de 707,6 euros per 2017 . Doncs bé, el 51% dels pensionistes a Espanya (gairebé cinc milions de persones) cobren per sota d'aquesta xifra.





Segons les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, 1,9 milions rep el tram més comú (el cobra un de cada cinc), que és entre 600 i 655,2 euros. Encara que hi ha prop d'un milió que cobra menys de 350 euros.





D'entre els pensionistes que menys cobra, set de cada deu són dones degut fonamentalment a que les pensions de viduïtat les perceben dones gairebé en la seva majoria.





GRANS DIFERÈNCIES





Set de cada deu pensions no arriben als 1.000 euros mensuals, un 69,8% del total. A l'extrem oposat, la pensió màxima, fixada per 2016 a 2.567 euros, de la qual gaudeixen 232.643 persones.





Els que cobren entre 1.000 i 2.000 euros són un 22,4%, 2.117.725, mentre que per sobre dels 2.000 hi 754.316 pensionistes, gairebé un 8%.





L'GUARDIOLA DE LES PENSIONS; saquejada





El Fons de Reserva de la Seguretat Social -conegut com la guardiola de les pensions-- se situa en 15.195.000 d'euros, un 1,4% del PIB.





Podria semblar molts diners, però la veritat és que només queden diners per pagar de forma íntegra l'extra del pròxim estiu. Una mica del que va alertar al setembre UGT i així va recollir Catalunyapress.





Quan ja no quedi diners, el Govern haurà d'emetre deute públic per pagar les pensions -una cosa que ja s'havia fet en els noranta-.





I és que per fer front a l'última liquidació, el Govern ha tirat del Fons la setmana passada, en concret 936 milions, que se sumen a l' us 9.500 milions l'1 de desembre per pagar l'extra de Nadal.