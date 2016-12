Catalunya lidera la fugida de metges a altres països d'Europa

Catalunya lidera per segon any consecutiu l'èxode de metges que volen anar-se'n a treballar a altres països de la Unió Europea. En concret, són 662 els facultatius que han sol·licitat el certificat d'idoneïtat necessari per col·legiar-se i treballar fora, el que suposa un increment del 7,5% respecte a 2015, quan van ser 616 els que van marxar.





"El recanvi generacional està fugint de Catalunya", ha afirmat Josep Maria Puig, secretari general de Metges de Catalunya. "Estem expulsant del sistema a professionals altament qualificats, en la formació dels quals la societat ha invertit molts recursos públics", ha afegit el representant sindical.





També assenyala que aquestes xifres són una mostra més del "maltractament administratiu" cap als metges catalans, "els quals es veuen gairebé obligats a abandonar el país per les pèssimes condicions laborals i professionals que ofereixen les empreses sanitàries". Davant d'aquesta evidència, Puig demana al conseller de Salut, Antoni Comín, que prengui consciència dels estralls que ha provocat la crisi en la plantilla mèdica "abans que sigui massa tard".





Després Catalunya, Madrid amb 627 sol·licituds, Andalusia (370) i Comunitat Valenciana (245) són les que més sol·licituds d'aquests certificats registren. A nivell nacional, són 3.200 metges els que han demanat aquesta documentació, el que ha suposat un creixement del 9,7 per cent respecte a 2015.