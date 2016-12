El preu de la gasolina ha pujat per Nadal

Els carburants han assolit per aquestes dates els màxims de l'any i el nivell més alt des de l'estiu de 2015. Si fa dotze mesos el preu del litre de Súper 95 costava 1,15 euros i el de gasoil 0,98, el dia en què la majoria de gent començava les vacances aquests estaven en 1,26 euros i 1,16 euros, respectivament. Això representa un increment del 9,5% i el 17,8%.





Per al 2017 el Govern ha estimat en el seu quadre macroeconòmic que el preu mitjà dels carburants es referenciarà a un barril de Brent a 52 dòlars al barril, un preu semblant a l'actual. Els analistes coincideixen amb els càlculs de l'Executiu. Hi ha un altre factor que sí que podria elevar el preu, el impositiu. Però el Govern ha decidit no incloure una pujada dels hidrocarburs en l'esborrany que va enviar fa unes setmanes a Brussel·les.





Amb els preus actuals, omplir el depóstido d'un vehicle de 55 litres de gasolina costa 66,8 euros, davant els 66,1 de la setmana anterior, mentre que en el cas del gasoil l'ompliment ascendeix a 60,7 euros, gairebé un euro més que una setmana abans.