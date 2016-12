Iceta, sobre les negociacions PSOE-PSC: "Hi ha un acord polític molt profund"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que la comissió negociadora que aborda les relacions entre els socialistes catalans i el PSOE ja ha arribat a un acord en el pla polític i que ara falta concretar la relació orgànica entre tots dos.





"Hi ha un acord polític molt profund, sobretot pel que fa a les relacions Catalunya-Espanya, i el que vam acordar a Granada el 2013 segueix sent el nostre camí", ha destacat en una entrevista d'Europa Press.





Sobre l'àmbit orgànic i la revisió del protocol de relacions que agermana les dues formacions des de 1978, el PSC està "esperant" que en les pròximes setmanes el PSOE faci una proposta concreta i que s'arribi a un acord abans del congrés del partit, i Iceta assegura que ningú ha plantejat excloure els socialistes catalans dels òrgans directius del PSOE ni de la votació del secretari general.





Al contrari, creu que s'estrenyeran els llaços perquè "hi ha d'haver més relació encara" entre el PSC i el PSOE després del desencontre a la investidura de Mariano Rajoy, i proposa participació creuada de les dues direccions: per exemple, diu que li va agradar molt que el llavors secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participés en la reunió executiva que el PSC va celebrar l'endemà de la consulta del 9 de novembre de al 2014.





"La complexitat de la situació política catalana exigeix, com ja fem, agafar molt més el telèfon i estar més a sobre", ha destacat Iceta, que ha defensat que PSC i PSOE estan en contacte permanent per abordar l'encaix català, perquè els socialistes volen ser protagonistes d'una solució dialogada mitjançant una reforma constitucional.





Iceta va iniciar a finals de novembre una ronda de reunions amb els seus homòlegs socialistes d'Espanya: ja s'ha reunit amb la d'Andalusia, Susana Díaz; el de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig , i la de les Balears, Francina Armengol, i preveu trobar-se al gener amb el d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.





Sobre la cadira vacant reservada per al PSC a la Comissió Gestora, ha detallat que l'ocuparà una dona -per criteris de paridad- després del pròxim Comitè Federal del PSOE i fins que es triï a una nova direcció.





LA VOTACIÓ DELS PGE





Preguntat per si preveu un altre desencontre PSC-PSOE en la votació dels pressupostos generals de l'Estat, ha sentenciat que no: "El PSOE votarà 'no".





Defensa que el PSC mantingués el seu 'no' a Rajoy i constata que els ciutadans han valorat positivament aquella decisió segons els últims sondejos: "Les enquestes ens van bé en un moment en què li van malament al PSOE. És la primera vegada en la història que, en un moment en què les enquestes li van malament al PSOE, el PSC registra una lleugera remuntada ".





Tot i així, ha posat en valor el paper que està exercint el PSOE en la governabilitat de l'Estat, i ha agraït que estigui treballant per ser útil als ciutadans, especialment als més vulnerables, contribuint a aprovar mesures com la pujada del salari mínim.





NEUTRALITAT DEL PSC





Preguntat per si creu que Susana Díaz o Pedro Sánchez es presentaran a les primàries del PSOE, diu que tots dos són líders indiscutibles però subratlla que el PSC es mantindrà neutral i treballarà per promoure el debat i la participació.





Davant les sectors que apunten a un candidat de 'tercera via' per evitar polaritzacions, ha destacat que "tot company que cregui que pot ser un bon secretari general té l'obligació de fer un pas endavant" perquè siguin els militants els que acabin de decidir .





Iceta descarta postular-i no li consta que ningú del PSC vulgui aspirar a ser secretari general del PSOE: "L'especial relació amb el PSOE segurament no aconsella que algú del PSC el dirigeixi".





El líder dels socialistes catalans creu que 2017 serà l'any en què PSC i PSOE enfortiran les seves relacions i confia que també sigui l'any del diàleg entre les institucions catalanes i estatals: "Veig que el Govern d'Espanya s'ha adonat que la línia tancada al diàleg dels últims anys és contraproduent.





Ha explicat que els socialistes demanaran obrir una comissió d'estudi al Congrés com a espai de "reflexió compartida" amb partits, autonomies i acadèmics per acordar els punts de la Constitució a reformar.





Per Iceta, és molt important el paper del PSOE per "empènyer" el PP a participar en aquest procés, i ha recordat que tant els socialistes, com Ciutadans i Podem portaven al seu programa electoral la reforma constitucional.





"Els que no vulguin potser en un primer moment no estaran, però cal començar ja a debatre", ha dit després de preguntar-per la participació dels independentistes en aquesta comissió, i ha admès que serà un procés complicat i lent.