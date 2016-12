Detingut Joan Coma, regidor de la CUP a Vic, per negar-se a declarar davant l'Audiència Nacional

Els Mossos d'Esquadra han detingut el regidor de la CUP a Vic (Barcelona) Joan Coma per haver-se negat a declarar a finals d'octubre davant l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'incitació a la sedició.





El mateix ho ha anunciat a Twitter:













El regidor ha estat portat a una comissaria després de ser detingut. Es preveu que aquesta nit sigui portat a l'Audiència Nacional on ha de declarar aquest dimecres. Fonts de la CUP relaten que la detenció s'ha produït a l'Ajuntament de Vic per ser traslladat a una comissaria, i asseguren desconèixer on es troba.





Ja s'han convocat manifestacions de suport a Coma davant els ajuntaments de Catalunya a les vuit del vespre.