La casa-museu de l'artista Miró estarà en obres tot el 2017

La Fundació Mas Miró, casa-museu de l'artista Joan Miró, començarà obres de rehabilitació el primer trimestre de 2017 per obrir portes en diferents fases en el marc d'un replantejament del projecte inicial, que projectava la seva inauguració per a estiu de 2016.

Així ho ha explicat la coordinadora del projecte, Elena Juncosa, que no ha descartat que el 2017 es pugui començar a concertar algun tipus de visita, si bé ha rebutjat posar data i ha deixat clar que a la finca "hi ha obres per tot l'any ".

Sobre el projecte inicial, que comptava amb un pressupost de sis milions d'euros, ha remarcat que "escometre en conjunt és més difícil", pel que els impulsors de la iniciativa han acordat abordar per fases.

ESTUDI DE L'ARTISTA, PRIORITAT

Després de culminar els treballs de rehabilitació elèctrica de la finca, fruit d'una inversió de 30.000 euros de la Diputació de Tarragona, entre els mesos de gener i març de 2017 començaran obres a la casa, començant per l'estudi de l'artista català.

Les pròximes obres seran possibles gràcies a la recent consecució de les subvencions de la Generalitat per a la rehabilitació d'immobles d'alt valor cultural després de ser considerada la casa Bé Cultural d'Interès Nacional, i després del contratemps que va suposar la no obtenció de la subvenció de l'1 , 5% Cultural del Ministeri de Foment.

La bona notícia és que el projecte segueix endavant, després d'una primera fase de treball intern per buscar finançament i solidificar les bases de la iniciativa per rehabilitar la qual va ser una casa de Indiano del segle XVIII.

En obrir-lo per fases, la gent podrà visitar una part de la 'masia' on l'artista va passar llargues temporades i que va plasmar en obres emblemàtiques, i tornar més endavant, ha observat la coordinadora del projecte.

En aquesta fase també es treballarà per recuperar el paisatge de Miró, i es conrearan les terres amb una part d'horta i una part d'ametllers, presents a la finca de la qual gaudia Miró i que li va servir de font d'inspiració.

"ESTEM ANIMATS"

"Ara estem tots molt animats. No es pot dir una data d'obertura, però hi havia elements bàsics d'aigua, llum i seguretat que s'han anat resolent i estem enfocats en el camí", ha dit la directora de la Fundació Joan Miró, Rosa Maria Malet.

El projecte museogràfic enaltirà el vincle emotiu i creatiu de Joan Miró amb l'entorn i plantejarà la influència d'aquest en les seves creacions artístiques.

La Fundació Mas Miró es va crear el 2014, i entre els seus membres hi ha representants de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, de la família de l'artista, del seu entorn i de la Fundació Joan Miró de Barcelona.

TRIANGLE DE REFERÈNCIA

Aquesta masia completarà el triangle de referència sobre l'artista format per la Fundació Joan Miró de Barcelona i la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca, a més de situar-se en una regió on hi ha altres atraccions com les seus de Pablo Picasso a Horta de Sant Joan i de Pau Casals al Vendrell.

Va ser a Mont-roig on Miró va començar a treballar la seva obra en volum a través de la troballa de, per exemple, pedres i arrels, que li inspiraven després en els seus treballs.