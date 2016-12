Catalunya redueix menys de la meitat l'objectiu de dèficit fixat per al 2016

La Generalitat de Catalunya va reduir fins a octubre el seu dèficit públic un 84% respecte al mateix mes de l'any anterior i es queda en el 0,31 per cent del PIB, menys de la meitat de l'objectiu fixat per a tot l'any 2016 i que ascendeix al 0,7 per cent.

Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Hisenda, el conjunt de les comunitats llançava a l'octubre un dèficit del 0,33.

Catalunya se situa fora del grup d'autonomies incomplidores del dèficit a causa de la injecció de més 1.550 milions d'euros que ha rebut aquest any de la liquidació del sistema de finançament de 2014, que ha tingut un saldo a favor de les comunitats en conjunt de 7.668 milions i que ha millorat la situació de gairebé totes elles.

En conjunt, el sector autonòmic va reduir a l'octubre el dèficit el 70 per cent interanual, situant-se en 3.726.000 enfront dels 13.175.000 del mateix període de 2015.

Una altra autonomia la situació ha millorat en un any també és la Comunitat Valenciana, que a l'octubre havia reduït el dèficit de l'1,8 de feia un any a l'0,67 per cent.

Altres reduccions significatives són les d'Andalusia (del 1,36 al 0,33), Aragó (del 1,38 al 0,65) i Castella-la Manxa (del 1,11 al 0,6). Totes elles es trobaven a dos mesos d'acabar l'any per sota de l'objectiu de dèficit per a tot 2016.

No obstant això, altres comunitats registren la situació contrària. Cantàbria registra un dèficit més gran aquest any que el passat: el 1,2 per cent enfront del 0,9% de l'octubre de 2015. Extremadura i Múrcia han reduït el dèficit anual però ja a l'octubre estaven per sobre de l'objectiu anual; la primera passa del 1,98 al 1,35 per cent i la segona, del 1,99 al 1,18 per cent del PIB.

La resta de regions (a més de Catalunya i Comunitat Valenciana) es trobaven a l'octubre per sota de l'objectiu anual per 2016. La Comunitat de Madrid registrava l'octubre passat un dèficit del 0,4 per cent (0,92% a l'octubre de 2015) ; Castella i Lleó, de l'0,36% (0,9% fa un any); La Rioja es troba en el 0,06% (0,10) i País Basc, en el 0,09% de dèficit (0,17 fa un any).

Un altre grup de comunitats presentava a l'octubre però superàvit: Astúries, del 0,39% (el 0,38% de superàvit també a l'octubre de 2015); Balears, del 0,43% (davant un dèficit del 0,44%); Canàries, de l'0,46 (dèficit del 0,32% fa un any); i Navarra, de l'0,3% (dèficit del 0,33% a l'octubre de 2015).