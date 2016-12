El Govern permetrà a l'ATLL no ingressar 7 milions d'euros als pressupostos del 2017

Catalunyapress.- El passat dia 22 de desembre d'aquest any, el departament de Territori i Sostenibilitat va emetre una nota de premsa on anunciava "amb bombo i platerets" que evitava l'increment del 4,6% de la tarifa de l'aigua proposat per ATLL per el 2017 a canvi de renunciar a cobrar durant el 2017 una part del cànon que l'empresa paga per la concessió, 7 milions d'euros .Encara el Govern va explicar que gràcies a aquest intercanvi s'impedia un increment del cost del rebut de l'aigua que paguem els ciutadans.





Des de la CGT de l'Concessionària de la Generalitat de Catalunya denuncien que aquest és "u n cop més el Govern que demostra la seva submissió a l'empresa privada (ATLL) i ens volen enganyar de la pitjor manera, amb una mitja veritat. Possiblement no veurem incrementat el rebut de l'aigua però el fet posposar aquest pagament implicarà que els ciutadans, com a contribuents que som, hem de cobrir aquesta mancança d'entrada de diners en el pressupost per a l'any 2017, per cert, encara en discussió ".





A més, aquesta tasca no serà l'única que paguen els ciutadans perquè "quan es parla de 7 milions d'euros se sumen els interessos que aquests generen durant el període de la concessió (5,6 milions) per la qual cosa la quantitat real és sensiblement superior, fet que ens amaga el Govern en la seva mitja veritat", assenyalen fonts de CGT de Catalunya.





Aquesta xifra de 7 milions d'euros és aproximadament la mateixa que està sent investigada per la fiscalia en relació amb el possible frau de factures entre la concessionària i l'Empresa Operadora ATLL propietat d'Acciona, per serveis que no es van fer.





"Per si això no fos suficient, cal dir que el Govern a posposar aquests pagaments incompleix els plecs de condicions del contracte de concessió en què es recullen les anualitats que la concessionària ha d'abonar. Pel que el tracte de privilegi cap a Acciona és escandalós ", demanden.





CGT de Catalunya a parla que una vegada més "el Govern no vetlla pels interessos de la ciutadania i actua com a subsidiari del capital privat amb interessos merament econòmics i que sovint xoquen amb les necessitats de les persones. Cal tornar a les mans públiques la gestió de l'ATLL i amb una bona administració aquest servei que mai hauria d'haver estat privatitzat".