Catalunya redueix un 41% la presa de medicaments encara que segueix l'alerta per sobremedicació

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha aconseguit reduir en un 40,8%, 8.805 casos, les redundàncies terapèutiques entre els pacients que prenen diversos medicaments considerats equivalents en 2015, mentre segueix la sobremedicació en alguns àmbits com els inhibidors de la bomba de protons i les proves de l'antigen prostàtic específic, ha anunciat l'ICS.

Les consultes d'atenció primària han realitzat en 2015 unes 7.604 accions de desprescripción en pacients polimedicats --quatre fàrmacs o més-- i s'han dut a terme 3.320 contraindicacions d'alguns medicaments.

Els inhibidors de la bomba de protons, que permeten reduir la producció d'àcid a l'estómac, prevenir l'úlcera gàstrica, tractar l'esofagitis per reflux i les malalties que provoquen un excés de secreció àcida a l'estómac, són un exemple, ja que el 11,57% dels pacients adults atesos en les consultes d'atenció primària de l'ICS han pres aquest tipus de medicaments mentre que diversos estudis han detectat que un ús excessiu d'ells pot ser perjudicial.

Un altre cas són les proves de l'antigen prostàtic específic (PSA), que s'utilitzen com a marcador de risc del càncer de pròstata, que es recomanava fer un cop l'any a tots els homes majors de 50 anys --actualment al 13,3% de aquesta població sense patologia prostàtica se'ls continua prescribiendo--, mentre que diversos estudis han demostrat que aquest mètode no és del tot beneficiós.

La ICS porta més de 15 anys utilitzant l'Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (ECFP) per mesurar la qualitat de les receptes de medicaments que ha de passar del 23,5% el 2000 al 86,7% el 2015, mentre que el 2013 la Conselleria de Salut va posar en marxa el Projecte Essencial, per promoure entre els professionals sanitaris comportaments que evitin les pràctiques clíniques que no aporten valor a la ciutadania.