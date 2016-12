Joan Josep Nuet denuncia la "deriva autoritària" que hi ha darrere de la detenció del regidor de la CUP

El coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, Joan Josep Nuet, ha denunciat la "deriva autoritària" a la concentració en suport al regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, detingut aquest dimarts. Nuet ha assistit a la concentració celebrada a la plaça major de Vic per mostrar el seu suport i ha afirmat que "l'espai polític dels comuns hem volgut ser aquí perquè som també Joan Coma sense dubtar-ho".





"Això que està passant no es pot qualificar d'una altra manera que de deriva autoritària", ha insistit Nuet. "Jo em pregunto, quan es no un regidor, sinó deu, cent, milers de càrrecs públics, què faran? No podran", ha sentenciat, alhora que ha mantingut que" darrere hi ha tot un poble".





"Avui som Joan Coma i demà serem el que calgui. Solidaritat amb Joan, el volem a casa", ha afirmat.