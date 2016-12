Joan Coma, en llibertat amb càrrecs i sense passaport després de declarar a l'Audiència Nacional

Concentració en suport a Joan Coma a les portes de l'Audiència Nacional | Foto: Twitter Eulàlia Reguant





El regidor de la CUP a Vic (Barcelona) Joan Coma ha quedat aquest dimecres en llibertat amb retirada del seu passaport i l'obligació de comparèixer totes les vegades que sigui citat per l'Audiència Nacional.





Tot i que el jutge Ismael Moreno adverteix en un acte que la seva situació canviarà el seu incompleix algun dels seus requeriments, l'edil ha assegurat a la seva sortida de les dependències judicials que seguirà aplicant la seva "lògica desobedient" fins que Catalunya assoleixi l'autodeterminació.





Coma s'ha mostrat indignat per la seva detenció i s'ha preguntat si arrestar un càrrec electe és la millor manera de preservar la unitat d'Espanya: "Tots els pobles han de mobilitzar-se d'una vegada per sempre per acabar amb l'actual regressió que està vivint l'Estat espanyol", ha reivindicat.





Comas ha insistit que el seu desig que Catalunya assoleixi la independència ha de defensar a les urnes i argumentat, i no a través de mesures repressives. "He parlat amb molta gent més enllà de l'Ebre i ningú li agrada aquesta situació, és inacceptable que es permeti això al segle XXI i en l'any 2016", ha dit.





En el seu acte, el jutge Moreno detalla que se l'investiga per delictes de rebel·lió i incitació a la sedició després que truqués en un ple municipal a l'incompliment de lleis ja desobeir als tribunals, utilitzant la frase: "nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous".





Va ser citat el 14 d'octubre en qualitat de investigat per aquests fets i no va comparèixer pel que -explica el magistrat- amb la finalitat d'assegurar la seva presència al Jutjat es va dictar acte de detenció. Coma queda ara en llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer sempre que sigui cridat i la retirada del seu passaport.









Segons ha informat el seu advocat, el també diputat de la CUP, Benet Salellas, Coma ha assegurat durant la seva declaració que no reconeix a cap tribunal que "no respecti els drets polítics dels pobles" trepitjats, al seu entendre, en aquesta causa. Aquesta ha estat l'explicació oferta pel regidor en resposta a les preguntes del Ministeri Públic sobre per què va decidir no comparèixer quan se li havia citat.





A Madrid s'ha desplaçat una expedició, que encapçalada per Eulàlia Reguant i Anna Gabriel, ha donat suport al diputat 'cupaire'.









També formen part de l'expedició representants d'ERC, el PDeCAT i altres formacions pro-dret a decidir.













El dimarts a la tarda van haver-hi concentracions en suport a Joan Coma davant d'un centenar d'ajuntaments d'arreu del territori per denunciar la judicialització de la política. La protesta més nombrosa va ser a Vic, sota el lema "mai caminaràs sol", on van acudir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell així com Marta Rovira i Jordi Turull, de Junts pel Sí, Anna Gabriel, de la CUP, i Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot.





Per contra, Ciutadans i el PP mantenen que la detenció de Coma no suposa cap atac a la llibertat d'expressió. Des de Madrid, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha acusat els dirigents catalans que donen suport a Joan Coma de destruir a poc a poc la democràcia amb la seva actitud.