El fiscal demana 8 anys de presó i 10 d'inhabilitació per l'exconseller delegat de BPA

El cas BPA ja té data de judici i, aquest dimecres, el Diari d'Andorra publica les conclusions fiscals amb les peticions de penes per al conjunt d'encausats. Aquestes inclouen anys de presió, sanció econòmica relacionada amb la quantitat suposadament blanquejada, anys d’inhabilitació per al sector bancari i, en cas de no ser andor­rans, petició d’expulsió del país.





L'ex-conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel Prats, és la demanda més important ja que el ministeri públic demana vuit anys de presó, cent milions d'euros de sanció i deu anys d'inhabilitació. La fiscalia el considera el principal responsable d'haver articulat la trama per netejar diners.





Gairebé al mateix nivell s’ha situat l’ex-director adjunt Santiago de Rosselló Piera, per a qui es demana també vuit anys de presó, setanta milions d’euros de multa i deu anys d’inhabilitació.





El ministeri públic considera que hi ha un grup de quatre exempleats que estan en un segon grau de responsabilitat. Es tracta d’Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Amaya de Santiago Bullich, Luis César Jayme García Salcedo i Sergi Fernández Genés.





A la següent imatge es pot observar les peticions de la fiscalia:













En total, el ministeri públic demana 145 anys de presó, 899 milions d’euros de càstig econòmic, 240 anys d’inhabilitació i 260 d’expulsió del país.