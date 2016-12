Xavi Hernández torna a casa per Nadal

La Selecció Catalana de Futbol juga aquest dimecres a Montivili (Girona) a les 18.30 el seu tradicional partit nadalenc. El partit, que jugarà contra Tunísia, té com a objectiu aconseguir l'oficialitat del seu combinat nacional i es podrà veure per TV3 en directe.





Ara bé, la gran atracció de l'equip que codirigeixen Gerard López i Sergio González serà la presència de l'exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández i l'exjugador de l'RCD Espanyol Sergio Garcia, qui lluirà el braçalet de capità de Catalunya.





Els seleccionadors catalans han tingut dues baixes d'última hora. A l'entrenament de l'Espanyol de dimarts el defensa David López va notar molèsties als isquiotibials de la cama esquerra, i per precaució no jugarà. L'altre jugador que ha caigut de la convocatòria ha estat el migcampista del Granada Javi Márquez per la mort de la seva àvia.





TUNÍSIA PREPARARÀ LA COPA D'ÀFRICA





Tunisía vol aprofitar el partit i els servirà d'entrenament i preparació per a la Copa d'Àfrica que es juga entre el 14 de gener i el 5 de febrer de 2017. D'aquesta forma, i amb el partit que disputaran contra Euskadi, podran mesurar el seu nivell competitiu.





Tunisía és al lloc 35 en el rànquing mundial de seleccions i, en total, ha jugat quatre mundials -l'últim el 2006 a Alemanya-.