Alberto Fernández acusa la Generalitat de "robar" a Barcelona en els nous Pressupostos

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha criticat aquest dimecres que la Generalitat "roba" a Barcelona en preveure destinar només un 15% del total de les inversions incloses en els seus pressupostos a la capital catalana quan aquesta aporta prop del 30% del PIB de Catalunya.





Fernández ha dit en roda de premsa que, seguint els "criteris del PIB que els independentistes fan servir" sobre les inversions de l'Estat, Barcelona rebrà en inversions un 48% inferiors del que li correspondria segons el PIB que genera, amb 154 milions davant els 328 que ell exigeix.





"És un menyspreu de la Generalitat, no per ser de Catalunya, sinó per ser independentista", ha asseverat Fernández, que ha criticat que la inversió per habitant a Barcelona se situa en 96 euros, quan la mitjana a Catalunya és de 153, amb comarques que tripliquen la xifra de la capital catalana, ha assegurat.





Ha criticat que l'alcaldessa, Ada Colau, assistís divendres a la cimera convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "per reclamar un referèndum per separar Catalunya de la resta d'Espanya, quan l'obligació de l'alcaldessa seria exigir el finançament que li tocaria a Barcelona i el pagament del deute de la Generalitat".





Considera que el "Govern de JxSí amb el suport de la CUP no creu a Barcelona", i s'ha preguntat si el Govern de Colau hi haurà presentat esmenes als Pressupostos i si ho haurà fet també SíQueEsPot i el PSC -que governa amb Colau a Barcelona- i també la CUP.





Ha explicat que el PP ha presentat 81 esmenes, que advoquen per doblar la inversió prevista a Barcelona -ha caigut des dels 500 milions el 2010, segons ell-, amb més infraestructures, la redacció dels projectes executius de cinc instituts, la supressió de barracons i una prova pilot d'una escola trilingüe per districte.





També demana més polítiques d'ocupació -amb una transferència de set milions a Barcelona Activa-; la transferència del 100% de la recaptació de la taxa turística; set milions per a guarderies; recursos per a beques menjador, i residències per a gent gran i discapacitats, entre altres exigències.





SALÓ DE LA INFÀNCIA





Preguntat per l'absència de forces policials i de l'Exèrcit al Saló de la Infància, inaugurat aquest dimarts, ha criticat que "no es tracta d'una decisió tècnica, sinó política", i ha avisat que, descartant la seva presència en l'esdeveniment, s'obvia que la policia desenvolupa tasques de convivència i que l'Exèrcit porta a terme missions humanitàries i de pau.





"S'ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar. Entre l'Ajuntament podemita de Colau i una Generalitat independentista sotmesa als dictats de la CUP, han fet realitat el seu uniformefobia i han vetat la seva presència", ha sostingut el dirigent popular.