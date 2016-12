Més d'un terç de les víctimes de tràfic de persones al món són nens, segons l'ONU

Més d'un terç de les víctimes de tràfic de persones al món són nens, d'acord amb un informe fet per l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNDOC), que ha alertat sobre la situació en la qual viuen milers de persones arreu del món, que són explotades laboral i sexualment per màfies.





Tot i que gran part dels afectats per la tracta de persones continuen sent dones i nenes, d'acord amb la UNDOC, el perfil de les víctimes ha canviat en els darrers deu anys. L'explotació sexual segueix sent el principal objectiu dels traficants, però cada cop són més les màfies que decideixen abusar d'homes per sotmetre'ls a l'explotació laboral.





"L'explotació sexual i laboral continuen sent els principals motius darrere el tràfic de persones, però cada cop són més les víctimes que són forçades a demanar almoina als carrers, contraure matrimoni o sent menors a participar en fraus als serveis socials o en pornografia infantil", ha explicat el director executiu de la UNDOC, Yury Fedotov.





Més del 71% de les víctimes del tràfic de persones són dones i nenes, que són explotades sexualment per les màfies, que les obliguen a exercir la prostitució i les forcen a contraure matrimoni, de vegades encara sent menors. Prop d'un 20% de les víctimes són nenes.





En el cas dels homes, que suposen un 29% de les víctimes del tràfic de persones, s'estima que un 8% són menors, una xifra que ha augmentat dràsticament els darrers anys. Els principals objectius de les xarxes de tràfic de persones són utilitzar aquests homes, en la seva immensa majoria menors de 25 anys, com a soldats, esclaus, treballadors a les mines i portadors de càrrega.





La UNDOC ha registrat 63.521 casos de tràfic de persones, en els quals la immensa majoria de les víctimes eren dones. Per contra, gran part dels traficants convictes eren homes. Tot i això, la UNDOC ha assegurat que en general, les víctimes i els traficants solen tenir contexts d'origen molt similars. Així, per exemple, es fa servir traficants femenines per guanyar-se la confiança de les víctimes, en especial la de les nenes.





D'altra banda, els traficants solen tenir la mateixa nacionalitat que les seves víctimes, o si més no el mateix origen ètnic, de tal manera que en general comparteixen l'idioma i la cultura amb les seves "preses". Molts cops, els traficants solen pertànyer a la mateixa família de la víctima. D'acord amb la UNDOC, s'han registrat diverses desenes de casos en els quals familiars llunyans d'algun menor que ha quedat al seu càrrec s'aprofiten de la situació i decideixen vendre'l a les màfies, amb l'objectiu d'obtenir algun tipus de compensació econòmica.





ELS MÉS VULNERABLES





Des de la UNDOC han fet especial èmfasi en la connexió que existeix entre la tracta de persones i la immigració, en especial quan es tracta d'immigrants que fugen de la violència i la guerra en els seus països d'origen. La urgència de la situació de moltes d'aquestes persones fa que sigui molt més senzill caure en les xarxes dels traficants, que els estafen prometent-los un passatge a destinacions com Europa o els Estats Units.





"La gent que escapa de la guerra i la persecució és especialment vulnerable al tràfic de persones", ha explicat Fedotov. "El dràstic augment de víctimes de tràfic de persones de nacionalitat siriana és un perfecte exemple de com la urgència de la seva situació els converteix en subjectes en perill", ha afegit.





D'altra banda, els conflictes creen un ambient molt favorable per a aquest tipus de màfies, que s'aprofiten de la desesperació dels milers de persones que volen fugir de la violència. En aquest context, els grups armats han pres un protagonisme especial, ja que molts han començat a operar com a traficants. Un exemple és el grup islamista Boko Haram, que explota milers de nens soldat al nord de Nigèria.





La UNDOC ha fet una crida sobre la greu falta de legislació que existeix a nivell global per combatre a les xarxes de tràfic de persones, especialment tenint en compte la crisi migratòria a Europa, on milers de persones, procedents del Pròxim Orient i el Nord d'Àfrica, arrisquen les seves vides per poder arribar a les seves costes.