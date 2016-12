Ryanair és la companyia aèria més mal valorada pels passatgers

El barat surt car. I encara que al final tots són males cares i pitjors comentaris, la veritat és que, el que més o el que menys es rendeix a els baixos preus de les aerolínies 'low-cost' , de les que Ryanair és la reina.

Però també és la pitjor valorada pels consumidors, d'acord a una enquesta realitzada per Facua -Consumidors en Acció entre setembre i novembre de 2016, amb el vot del 45,4% dels participants en l'enquesta, sobre una mostra total de 3.289 usuaris.

Els resultats d'aquesta enquesta, presentada avui, s'emmarquen dins de la campanya '#aerofraudes' impulsada per l'associació. En aquest sondeig, el segon lloc l'ocupa Vueling, l'aerolínia catalana integrada a IAG, valorada com l'aerolínia que comet més abusos per un 16,2% dels enquestats.

Els resultats de la mateixa també reflecteixen que la qualitat de l'atenció als usuaris ha empitjorat en els últims anys, segons un 46,2% dels participants, mentre que un 38,6% considera que segueix més o menys igual i tan sols un 8,6% valora que ha millorat, segons indica l'organització.

Gairebé 9 de cada 10 usuaris creuen que les autoritats no garanteixen la protecció dels drets dels passatgers davant els incompliments de les obligacions de les aerolínies.





Així, un 44,4% considera que hi ha una absoluta manca de control sobre el sector aeri, mentre que el 42,9% valora la que els controls són insuficients. Tan sols un 0,7% dels enquestats entenen que els controls són suficients.

UN el 61% NO VA REBRE COMPENSACIÓ PER CANCEL·LACIÓ

En aquest sentit, el 87,8% dels enquestats que han patit una cancel·lació, una denegació d'embarcament o gran retard no van ser informats dels seus drets per les aerolínies. De fet, que un 57,9% indica que no només no li van informar, sinó que a més tampoc coneixien els seus drets, mentre que un 29,9% no va rebre la informació però ja la coneixia. Un 7,4% sí que va rebre la informació adequada.

Davant d'una situació com l'esmentada de cancel·lació, denegació d'embarcament o gran retard, el 60,8% indica que mai li van abonar les compensacions corresponents, mentre que al 18,6% sí, però van haver de exigir-les, al 4,0% es les van abonar immediatament i al 3,1%, als pocs dies.

Pel que fa a la pèrdua, deteriorament o retard en el lliurament de l'equipatge, un 82,6% afirma que no li van oferir informació sobre els seus drets i les compensacions corresponents (dels quals un 59,9% no va rebre informació i no sabia quins drets tenien, mentre que un 22,7% tampoc va ser informat però ja coneixia els seus drets), mentre que un 12,3% creu que sí va ser informat correctament.





INFORMACIÓ "INSUFICIENT"

Així mateix, el 54,5% dels enquestats per Facua considera que la informació oferta per les companyies aèries sobre les condicions i termes del contracte i sobre els drets i obligacions d'ambdues parts no és suficient. Igualment, el 74,9% tampoc no creu que les aerolínies facilitin informació de contacte clara per presentar consultes i reclamacions.

El 51,8% dels enquestats indica que l'última vegada que va contactar amb el servei d'atenció al client d'una companyia aèria per telèfon va haver de marcar un número amb prefix 902. El 7,2% va haver de trucar a un telèfon de tarifació addicional (803, 806 o 807). Només el 6,8% va poder contactar amb l'aerolínia a través d'un número amb prefix geogràfic i el 3,2% per un telèfon gratuït.

ABUSOS ALS PREUS

D'altra banda, un 64,1% dels enquestats denuncia que el preu final dels vols era més alt que l'ofert inicialment a les webs de les aerolínies.

Segons Facua, un dels motius pels quals els preus se solen inflar al finalitzar el procés de compra és que moltes aerolínies inclouen un càrrec per pagar amb targeta. Un 45,4% reconeix haver patit aquesta pràctica en el seu últim vol.

A més, el 70,1% dels enquestats creu que el preu del bitllet hauria d'incloure el dret a viatjar amb maletes i que això suposi el pagament d'un suplement addicional, mentre que el 25,0% dels usuaris està d'acord que l'equipatge es pagui a part.