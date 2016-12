Per primera vegada s'han reunit a la seu central la direcció del Corrent d'Opinió ROJ @ S, amb la direcció del PSC.





D'acord amb els Estatuts del PSC que regulen els corrents d'opinió internes, se li va donar una còpia dels documents del corrent on es fixa el Manifest Programa, així com l'Acta de l'Assemblea de Constitució, on figuren els noms dels membres de la Direcció de la Coordinadora.





Es va oferir per part de la Coordinadora del Corrent, la ferma voluntat de participar en els debats polítics que contribueixin a dinamitzar la vida política interna, des d'una perspectiva pròpia, de major exigència en compromisos i pràctiques polítiques amb clara radicalitat democràtica i d'esquerres.





En aquesta mateixa línia, es va demanar concreció del compromís públic realitzat durant el XIIIè Congrès del PSC, pel 1er Secretari, Miquel Iceta, en el seu discurs de cloenda, respecte a la participació dels corrents d'opinió, en el seguiment i elaboració d'informes de Gestió de l'Executiva davant el Consell Nacional.





Els membres de la Coordinadora van sol·licitar a la direcció del PSC facilitats per realitzar les tasques pròpies del Corrent, tant a nivell central com en les diferents federacions territorials.





Es va debatre sobre el moment polític actual, tant en el pla de la política autonòmica com en l'estatal, i es va acordar mantenir contactes regulars entre les dues direccions per intercanviar impressions i debatre sobre l'evolució de la situació política i organitzativa.