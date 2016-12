La Fundació Arrels ajuda a 1.880 persones 'sense sostre' a Barcelona el 2016

La Fundació Arrels ha atès el 2016 un total de 1.880 persones a Barcelona --732 per primera vegada--, un 4,56% més que l'any anterior, i ha vist estabilitzar la situació dels que es troben en acolliment residencial: "Ha baixat molt el nombre de rotacions", i les persones es queden en els pisos.

El director de l'entitat, Ferran Busquets, ha destacat que Arrels ha allotjat a 229 persones el 2016 --185 de mitjana diaria--, entre els quals hi ha 55 que viuen en pisos individuals amb el programa 'housing first'.

Busquets ha marcat com a repte per 2017 augmentar aquests habitatges "el màxim possible", tot i que la dificultat per trobar pisos és un dels problemes principals per a l'entitat, que ha apel·lat a la implicació ciutadana en la seva campanya anual.

Ha destacat que la xifra de pisos cedits per a lloguer social augmentaria "si la gent sabés el benefici que pot tenir, perquè l'entitat no ho deixarà de cop, el cuidarà i garantirà el pagament del lloguer", a més de resoldre els problemes que puguin haver amb els inquilins.

De fet, estan esperant 25 pisos que un banc els va cedir "però que no acaben d'arribar", mentre que també han notat el tancament de pensions, que es transformen per a nous usos turístics, i deixen a més persones 'sense llar' a la carrer.

APLICACIÓ MÒBIL

L'aplicació mòbil que va posar en marxa al gener ha rebut més de 3.700 avisos de més de mil persones que han vist a algú dormint al carrer: "Vol dir que a la gent li interessa molt fer això", una solució que no només veu viable, sinó que reivindica que ja s'està duent a terme amb les 2.000 persones que calculen que estan allotjades en entitats i serveis municipals a Barcelona.

"Si no hagués aquestes estructures, haurien 3.000 persones dormint al carrer " a Barcelona cada nit, davant de les 941 que calcula Arrels que hi ha actualment, una xifra que fluctua segons l'ens que fa el recompte, i davant el que Busquets ha apostat perquè la Generalitat estableixi un recompte i un bon diagnòstic de la situació.

"Hi hauria d'estar per llei" ha reclamat en el marc d'una petició que portarà a la Generalitat, que elabora una estratègia per coordinar l'atenció a les persones 'sense sostre' al costat de municipis i entitats.

EFECTE CRIDA

Busquets ha celebrat que s'elabori aquest pla perquè la coordinació podria evitar també el 'efecte crida' que tenen grans ciutats com Barcelona: "Una entitat com Arrels, amb un pressupost ridícul, està allotjant i solucionant la situació d'allotjament de 190 persones diàriament. Què municipi no pot fer-ho per a deu persones? ".

El director de l'entitat ha lamentat que hi ha "molta pressió dels veïns" sobre les persones que dormen al carrer, i ha deplorat que s'avisi a cossos policials perquè hi ha algú que embruta una plaça, així com que es desperti a les persones en determinats carrers, en lloc que produeixi indignació el fet que no estigui garantit el dret a l'habitatge.

"La majoria de gent que està al carrer ha patit alguna agressió. Hi ha una llarga llista de vulneració de drets", ja l'evident manca de dret a la intimitat se suma una manca de seguretat i de salut, perquè veuen reduir-se la seva esperança de vida fins a 20 anys.

MENYS INGRESSOS

Tot i l'augment d'usuaris, els ingressos s'han reduït aquest any amb una disminució del nombre de socis i donants, amb 4.090 socis davant els 4.368 de 2015, quan les donacions privades van representar el 66% dels ingressos de l'entitat, amb tres milions d'euros de pressupost.

També ha perdut una subvenció per valor de 198.000 euros que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que podria atribuir-se a un problema burocràtic, i l'entitat ha explicat que si es manté la manca d'ingressos, podria afectar l'atenció a persones en un futur.