Jordi Cornet seguirà al capdavant del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, seguirà al capdavant d'aquesta empresa pública en la nova legislatura, han informat fonts governamentals.

La decisió ha de ser ratificada oficialment, però ja s'ha decidit la continuïtat de qui també és secretari general del PP de Catalunya, segons les mateixes fonts.

El CZFB té com a activitat principal la gestió del polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona i la seva Zona Franca Duanera; promou edificis, sòl urbà i industrial, és accionista d'empreses com el Parc Logístic de la Zona Franca i el Parc Tecnològic del Vallès, i organitza salons de referència com el Barcelona Meeting Point (BMP) i el Saló Internacional de la Logística (SIL) .





VISITA A LA XINA





Cornet ha explicat que el Consorci compta amb una antena comercial a Shenzen des del setembre del 2014 i ha demanat a les administracions públiques que "es creuen més ponts d'entesa amb la Xina, recuperant l'antiga ruta de la seda que tants beneficis ha donat", recordant les rutes comercials que unien Europa amb el país asiàtic des del segle XV.





Changshen ha valorat l'entrada d'empreses espanyoles a la Xina i ha apuntat que el país "és la gran fàbrica del món però s'està convertint en el mercat del món", posant a Shenzen com la primera zona d'experimentació econòmica per aconseguir ser el Silicon Valley de la Xina.