Els petits de la casa gaudiran del musical 'El meu primer Nadal al Kursaal’

El Kursaal ha posat a la venda per divendres una nova funció, la desena, del musical ‘El meu primer Nadal al Kursaal', que des d’ahir i fins divendres es representa a la sala petita del Kursaal. Inicialment s’havien programa 8 funcions de l’espectacles, divendres passat es van ampliar a 9, i finalment avui, s’amplia definitivament a 10 sessions. Fins ara mai no s’havien programat tantes funcions de ‘El meu primer Nadal al Kursaal’ (l’any 2015 van ser 8).

Aquest és el tercer any consecutiu que s’ofereix aquest espectacle participatiu adreçat a nens i nenes de 2 a 5 anys. Un espectacle en què tots plegats cantarem cançons de Nadal, i no hi fataran el tió, els reis mags, el pessebre, l'arbre de Nadal... i moltes sorpreses més.

Les entrades costen 10 euros, preu únic, i es poden comprar al teatre Kursaal, per telèfon i Internet, i una hora abans de la representació.

‘El meu primer Nadal al Kursaal' és un espectacle del Servei Educatiu del teatre que té com a protagonistes el Jan i la Júlia, els dos germans que ja han compartit amb molts infants un dia de la seva vida amb ‘El meu primer Kursaal', ‘La llegenda de Sant Jordi', ‘Jan i Júlia: benvinguda nanny!’ i ‘Jan i Júlia: let’s go camping’.





En aquesta ocasió, conviden als nens i nenes a viure amb ells la màgia del Nadal. Aquesta producció del Servei Educatiu del Kursaal compta amb la direcció de Sílvia Sanfeliu, Sílvia Blavia i Albert Ruíz com a actors protagonistes, amb David Sisó al piano, Ernest Larroya a la bateria i Alexis Cabrillana, al baix; i amb coreografies de Guillem Cirera.