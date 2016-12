Barcelona acollirà a 51 refugiats procedents de Grècia

Un total de 198 refugiats procedents de Grècia han arribat a Madrid, dels quals 51 seran acollits a Barcelona, segons han confirmat fonts oficials.





Aquest nou grup forma part de les 500 places que Espanya va oferir a l'octubre a Grècia i Itàlia en el marc del compliment dels seus compromisos de reubicació amb la Comissió Europea.





De les persones que han arribat a l'aeroport de Madrid, 144 són sirianes, 52 iraquians, un eritrea i una altra iranià. Es tracta de 83 grups familiars dels quals 65 són homes, 49 dones i 84 menors d'edat, que seran acollits a Barcelona (51), Sevilla (19), València (18), Granada (14), Mallorca (13), Osca (13), Castelló (12), Múrcia (11), Madrid (10), Còrdova (10), Àvila (7), Cadis (6), Segòvia (5), Sòria (5) i Palència (4).





Amb aquest grup són ja 898 els sol·licitants de protecció internacional acollits per Espanya. La major part d'ells, via reubicació (609) des d'Itàlia i Grècia, i la resta, per reassentament (289) des de camps de refugiats del Líban i Turquia.





L'arribada d'aquest grup es produeix cinc dies després de l'entrada d'altres 13 de sol·licitants d'asil de nacionalitat eritrea procedents d'Itàlia, també en el marc del programa de reubicació pel qual Espanya s'ha compromès a rebre a més de 16.000 persones abans de setembre de 2017.