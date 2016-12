El disseny de nanopartícules estables contra el càncer canvia la teràpia convencional

Investigadors de la Universitat del País Basc (UPV / EHU) han aconseguit crear, mitjançant una combinació de components orgànics i inorgànics, nanopartícules estables per a teràpia fotodinàmica contra el càncer, segons ha informat la institució docent.

Immersa en la nanociència i la química de materials, aquesta investigació de la UPV / EHU proposa una solució contra el càncer que s'allunya dels tractaments convencionals. Utilitzant com a suport nanopartícules de sílice, i ancorant-hi els components necessaris per a la teràpia fotodinàmica, els responsables de la investigació han desenvolupat la forma d'arribar a les cèl·lules canceroses i actuar únicament en elles. La clau és destruir les cèl·lules nocives mitjançant la producció d'oxigen radioactiu amb ajuda de la llum.

Al contrari que en els tractaments contra el càncer convencionals, en els quals es fan malbé cèl·lules sanes de l'organisme a la vegada que les canceroses, la teràpia fotodinàmica tot just afecta les zones que no es desitja tractar. A més del càncer, també es poden atacar d'aquesta manera cèl·lules microbianes, bacteris, fongs i virus.

Investigadors del Departament de Física Química de la UPV / EHU han desenvolupat nanopartícules apropiades per al seu ús en aquest tipus de teràpies, i es troben en col·laboració amb altres grups de recerca amb l'objectiu d'observar l'activitat de les nanopartícules 'in vitro', " per conèixer com arriben a les cèl·lules canceroses, com les destrueixen, la seva eficiència, si les imatges són clares, etc. ", explica la química i membre del grup de recerca Nerea Epelde.

Les nanopartícules sintetitzades per Epelde i la resta del grup consten de diversos components, tots ells necessaris i importants. D'una banda, les pròpies nanopartícules que serveixen de suport són nanopartícules poroses esfèriques de sílice, inorgàniques, ja que "està provat que són apropiades per a altres aplicacions biomèdiques", comenta. D'altra banda, encapsularon unes molècules fluorescents dins de les nanopartícules, "per poder fer el seguiment de les nanopartícules, i poder comprovar que arriben a les cèl·lules tumorals", especifica la investigadora.

Un altre dels components que calia afegir a les nanopartícules van ser els fotosensibilitzadors. En aquest sentodo, la responsable de l'estudi explica que "ancorem aquests a la superfície exterior de les nanopartícules, ja que són els que tenen la funció de destruir les cèl·lules nocives en la teràpia fotodinàmica.

Quan el fotosensibilitzador s'excita mitjançant una font de llum, s'activa ia través de transferència energètica, forma una espècie d'oxigen citotòxica reactiva, principalment oxigen singlet, que és el que acaba amb les cèl·lules tumorals, provocant en elles l'apoptosi o la necrosi " .

A més de en format de nanopartícules, els responsables d'aquesta investigació han encapsulat molècules fotoactives en estructures de sílice en forma de monòlit, "per aconseguir materials fluorescents en estat sòlid. Aquests materials poden tenir multitud de funcions i utilitats".

"En el nostre grup treballem sobretot amb Rodamina, i hem vist que en els nostres monòlits vam aconseguir una eficiència fluorescent major que en els materials en estat sòlid desenvolupats en altres investigacions. Encara que és veritat que aquesta investigació no ha estat més que una primera aproximació, i cal investigar més en profunditat, per aconseguir una major estabilitat en el material, evitar la seva fractura, provar amb altres compostos, altres mètodes de síntesi, etc. ", assegura.