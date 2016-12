L'Assemblea Aturem BcnWorld inicia accions jurídiques contra el Pla Urbanístic de Tarragona

Davant la imminent aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic que ha de permetre la construcció del complex de casinos BcnWorld, l’Assemblea Aturem BcnWorld anuncia que s’inicia la via jurídica contra aquest Pla.





Fins ara, Aturem BcnWorld havia preferit deixar aquesta via en un segon pla a l’espera que el Govern de la Generalitat de Catalunya fos capaç de rectificar els errors del passat i admetre que el model que representa BcnWorld (macrocasinos, concentració del turisme en ressorts, rebaixes d’impostos pel joc, urbanisme a la carta a través d’un Pla Director Urbanístic, presència d’empreses del joc vinculades al crim organitzat, etc.) no és el que el Camp de Tarragona necessita.





Malgrat que s’han fet modificacions importants respecte el que es va plantejar inicialment el setembre del 2012, quan la Generalitat i el Grup Veremonte anunciaren 6 grans complexos d’oci i joc, “veiem com encara es manté l’esperit inicial del projecte, on l’eix central continuen sent els casinos, els grans complexos comercials i hotels sobredimensionats que repercutiran negativament en l’actual economia turística de la zona, contribuint encara més al collapse durant l’estiu i abocant la població a un sector laboral temporal i precari”, senyalen des de l’assemblea.





Aturem BcnWorldreconeix millores en alguns aspectes del Pla Director Urbanístic, però continuen havent greus dèficits i segueix latent l’amenaça del rescat públic en cas de fallida del projecte. A més segueixen denunciant que no queden resoltes qüestions com el subministrament energètic, l’abastiment i depuració de les aigües, així com la mobilitat en transport públic pel sector. Continuem reivindicant que el Pla no ha comptat amb un programa de participació i concertació ciutadana en cap moment de la seva tramitació.





Per tot això, Aturem BcnWorld anuncia que properament s’iniciaran els tràmits jurídics per estudiar les possibilitats d’interposar un recurs contenciós-administratiu contra el Pla Director Urbanístic. Per això fan“una crida a tots els collectius i organitzacions perquè es sumin a aquesta fase de la lluita pel futur del nostre territori”.





I també lluitaran pels antics propietaris dels terrenys expropiats, per que puguin sollicitar compensacions econòmiques per l’increment de valor dels terrenys que implica aquest Pla Director Urbanístic.





Aturem BcnWorldho deixa clar un cop més: “diem ben clar que no juguem al joc de BcnWorld”.