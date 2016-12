Oriol Junqueras, el geni de les finances

Aquests dies estic una mica al·lucinada perquè a una, que és de lletres i les matemàtiques no són el seu fort, no vol dir que en els tema econòmics em colin coses que són òbvies o, almenys, a mi m'ho semblen.





Andreu Mas-Colell, conseller d'economia en el govern d'Artur Mas, especialista en microeconomia, exprofessor a les prestigioses universitats de Berkeley, Harvard i durant un temps candidat a premi Nobel d'Economia al qual molts consideraven un geni de les finances, les coses li van anar mal donades el temps que va estar al govern. El seu paper de "comptable" a l'executiu català, la seva falta d'imaginació i les seves sortides de to davant les preguntes incòmodes van acabar amb la seva trajectòria, la seva llegenda, les seves aspiracions al Nobel i la seva cara d'honorable professor va saltar per la finestra del seu despatx de Rambla de Catalunya. Ho va intentar tot sense bons resultats. Va marxar amargat per la seva incapacitat d'aconseguir diners, tot i venent una bona part del patrimoni immobiliari de la Generalitat. Va ser una autèntica frustració política per a ell i el seu mentor, l'astut Artur Mas.





Amb el canvi de govern, el seu lloc va ser ocupat per un professor d'història que sabia tant de "números" com jo. El sector financer es va posar les mans al cap i als grans popes de l'economia se van quedar amb els ulls en blanc. Va ser tot un tsunami. Oriol Junqueras portant l'economia d'aquest país, van exclamar uns quants. Però el pagès de Sant Vicenç, com en diuen alguns, es va passar mesos mirant els "números" vermells del govern i es va adonar que estaven en "banca rota", que el seu treball no seria un camí de roses i va aplicar aquell vell refrany que diu "caminar i callar, això és negociar".





Comenten que darrere d'aquest silenci s'amaga la seva bona relació amb la vicepresidenta del govern, Sáez de Santamaría, que està disposada a deixar-li anar la pasta perquè segueixi callant tot i que de tant en tant digui alguna cosa per seguir alimentant als seus votants i socis de govern a l'ombra, com la CUP.





En aquest poc temps que porta al capdavant de la conselleria d'Economia, no sé si perquè té la certesa que li tocarà la Grossa, la loteria del Nen, l'especial de Nadal de l'ONCE o totes elles juntes, la veritat és que, aquesta setmana, en presència de l'alcaldessa Colau, que fins ara segueix sent la directora del banc de l'ajuntament de Barcelona que presta diners a 0 interessos al govern de Puigdemont, s'ha compromès a que, a partir de desembre de 2017, no tindrà deutes amb el consistori barceloní amb una antiguitat superior a un any, de manera que l'administració autonòmica tindrà un any de marge per saldar-ho. El mateix farà amb la resta d'ajuntaments. Serà veritat?





Ara em vénen a la memòria les declaracions del president català en què segueix amb la seva proposta de convocar "eleccions constituents" després de la Diada del 2017. Com s'interpreta, llavors, la promesa de Junqueras a Colau? O que no hi haurà eleccions o, si n'hi ha, a qui li toqui governar tindrà l'excusa per no complir-la. Això, o que és un "geni" de les finances que, el que no han aconseguits els seus antecessors catedràtics d'economia, Toni Castell i Andreu Mas-Colell, ho aconseguirà un pagès professor d'història que viu a Sant Vicenç dels Horts per art de màgia. Serà veritat? O com deia Don Quixot al seu escuder "llarg m'ho fieu Sancho". O, senzillament, són els comptes del gran capità?