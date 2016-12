Mor l'actor català Santi Ibáñez als 58 anys

L'actor català Santi Ibáñez ha mort la matinada d'aquest dijous als 58 anys a causa d'un càncer de pulmó, han informat fonts de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).

Ibáñez ha participat en sèries de TV3 com 'El cor de la ciutat', 'Temps de silenci' i 'Plats bruts', es va iniciar en el món del teatre amb Els Joglars i va treballar amb companyies com La Cubana, i recentment en muntatges com 'La Ratera', 'El sopar dels idiotes' i 'Toc-Toc'.

A la gran pantalla, va participar en pel·lícules com 'Morir (o no)' i 'Anita no perd el tren', de Ventura Pons.

La tarda d'aquest dijous es disposarà la vetlla al tanatori de Martorell (Barcelona), i el funeral se celebrarà aquest divendres a les 11.30 hores a Santa Maria de Martorell.