Mor l'actriu Debbie Reynolds un dia després que la seva filla, Carrie Fisher

L'actriu nord-americana Debbie Reynolds, mare de la recentment morta Carrie Fisher, ha mort aquest dimecres, 28 de desembre, després d'haver estat hospitalitzada després de patir una possible apoplexia, segons ha informat el portal especialitzat en famosos TMZ.

Una unitat mòbil d'emergències s'havia desplaçat hores abans fins a l'habitatge del seu fill, Todd Fisher, situada a Beverly Hills a la qual es trobava Reynolds quan va començar a trobar-se malament. La crida a emergències es va registrar a les 13.00 hores (les 22.00, hora catalana).

El propi fill de Reynolds ha confirmat la mort de l'actriu, de 84 anys, que es trobava organitzant la celebració del funeral de Carrie Fisher, que va morir dimarts als 60 anys després de patir un infart en un avió.





Al costat de Gene Kelly el 1952, va saltar a la fama amb la pel·lícula "Cantant sota la pluja" i va esdevenir una de les grans estrelles de l'època daurada de Hollywood. La seva popularitat va anar creixent amb altres papers principals com el que va interpretar en "The Estendre Trap" amb Frank Sinatra, entre d'altres.





Una de les seves últimes aparicions com a protagonista va ser a la cinta "Què li passa a Helen?", l'any 1970. Després, Reynolds va fer algunes aparicions esporàdiques i més breus en altres pel·lícules dels noranta, com "El guardaespatlles" o "In & Out". Era una de les poques estrelles de l'època daurada de Hollywood que encara seguia en actiu.





Les mostres de condol han arribat fins a la seva estrella al passeig de la fama. Uns metres més enllà, els fans també dipositaven flors al costat del nom de la seva filla Carrie Fisher, un rètol que han sobreimprès en una de les estrelles del bulevard, ja que l'actriu de "Star Wars" no tenia cap.