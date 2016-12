El Suprem demana el processament d'Homs per la consulta del 9N

El Tribunal Suprem ha posat fi a la instrucció de la causa en què investiga l'actual diputat i exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, en relació amb la consulta del 9-N, en què se li imputen delictes de prevaricació i desobediència a l'entendre que va actuar de manera "arbitrària" i contrària dret a desobeir la suspensió del Tribunal Constitucional.





El magistrat de la Sala II Andrés Colom de l'Arc s'ha dictat acte de transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat i apunta en un acte de 33 folis que la participació en els fets d'Homs "indiciàriament i amb la qualificació provisional que mereix aquesta fase de la investigació, són constitutius de delictes de desobediència i prevaricació administrativa".





"No va suspendre cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta ni tan sols els que depenia directament del Departament de la Presidència, del qual era titular, tot i ser conscient de la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional i la conseqüent inviabilitat de la seva celebració", apunta la interlocutòria.





Pel magistrat, la conducta d'Homs va ser "arbitrària", "injusta" i contrària "absolutament" a la Constitució i afegeix que el que va ser conseller de Presidència va fer prevaler la seva voluntat pròpia "amb menyspreu deliberat" de la resolució del Tribunal Constitucional.





El Ministeri Públic, que exerceix l'única acusació en el procés, ja va exposar que Homs va tenir un paper d'indubtable rellevància en la preparació de la convocatòria i va basar la seva acusació en l'existència d'una carta en què responia a l'empresa contractada per dissenyar els programes informàtics per a les votacions.





"PLENA CONSCIÈNCIA D'IL·LICITUD"





Respecte a aquest punt l'alt tribunal incideix que Homs "tenia plena consciència de la il·licitud" de la seva conducta ja que va indicar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de Catalunya (CTTI) que la seva activitat no estava afectada per la suspensió acordada per unanimitat pel Ple del Tribunal Constitucional.





El magistrat es fa ressò en la seva interlocutòria de l'esmentada carta a més de l'encàrrec que es va fer al CTTI de crear un registre d'inscripció d'accés públic, dels serveis prestats d'una mercantil que va inserir en els mitjans de comunicació continguts de la campanya del 9-N i de la contractació d'un pavelló del Montjuïc per facilitar els resultats de la consulta. Tot això amb un import facturat de prop d'1,1 milions d'euros.





L'actual portaveu de Democràcia i Llibertat al Congrés, Francesc Homs, va prestar declaració al Suprem el passat 19 de setembre fins on va arribar acompanyat per la cúpula del seu partit, entre els quals va destacar l'expresident de la Generalitat Artur Mas. A la seva sortida va acusar l'alt tribunal d ' "actuar de forma gregària als interessos de la Fiscalia" i va assegurar que se li estava sotmetent a un judici "estrictament polític" amb una sentència ja dictada.





Després de posar fi a la instrucció de la causa, el magistrat de la Sala II dóna un termini de deu dies a la Fiscalia perquè solliciti l'obertura de judici oral formulant escrit d'acusació o bé el sobreseïment de les actuacions. L'acte es pot recórrer en un termini de cinc dies davant la Sala Penal del Suprem.