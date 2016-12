El 'no' a la independència guanya cada vegada més suport entre els catalans

Els detractors de la independència comencen a guanyar més força dins de l'opinió pública catalana. Segons l' última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), els favorables al 'no' ja són el 46,8%, mentre que els que dirien 'sí' són el 45,3%. En l'enquesta de novembre la distància era menor, el 44,9% en favor del 'sí' davant davant d'un 45,1% que opinen que no.





De fet, només el 36,1% dels catalans vol que Catalunya esdevingui un Estat independent. La resta, el 63,% es decanta per altres formes d'organització territorial com es pot observar en el següent gràfic:













Per Argelaguet, les dades que reflecteix l'enquesta donen "pistes" sobre el que opinen els catalans, però ha insistit que el resultat d'un eventual referèndum dependrà de la capacitat de mobilització, de com i del context en què se celebri, entre altres qüestions.





CAP AFECTACIÓ DE L' 'OPERACIÓ DIÀLEG'





En preguntar sobre l'afectació que pot haver tingut sobre els resultats 'l'operació diàleg' del Govern i els casos judicials relacionats amb el procés sobiranista, ha admès que, "de moment, no ha passat res que hagi forçat" que voltegin les dades.





L'electorat de JxSí i el de la CUP és majoritàriament independentista, i el de Ciutadans, PP, PSC, i SíQueEsPot majoritàriament contra, tot i que aquest últim és el que presenta més fragmentació: un 57,5 diria 'no' a l'Estat català i un 29,7 'sí'.





També hi ha un 65,6% dels enquestats que creuen que Catalunya ha assolit un nivell insuficient d'autonomia, mentre que un 22,9% considera que és suficient, un 4,4% opina que té massa, i la resta no sap ( 4,4%) o no respon (2,7%).





El resultats s'obtenen a partir de 1.047 entrevistes realitzades entre el 12 i el 17 de desembre, setmana en què la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha declarat davant el TSJC per permetre el debat i votació de les conclusions del procés constituent a pesar del TC.





JXSÍ GUANYARIA LES ELECCIONS PERÒ LA MAJORIA INDEPENDENTISTA ESTARIA EN PERILL









Segons la mateixa enquesta, JxSí tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya amb 59-61 diputats si es celebressin ara i la CUP aconseguiria 6-8, pel que perillaria la majoria absoluta independentista que tots dos conformen actualment al Parlament de Catalunya.





La majoria absoluta al Parlament està fixada en els 68 diputats, de manera que JxSí i la CUP perdrien la majoria absoluta si se situessin a la franja baixa de l'estimació -59 i 6 diputats respectivament-, mentre que la mantindrien si se situessin en la franja alta de l'estimació -61 i 8-.





Per la seva banda, Ciutadans aconseguiria 22-24 escons, SíQueEsPot 14-15, el PSC 17-18 i el PP 11-12.





VALORACIÓ DELS POLÍTICS





Els enquestats suspenen amb un 4,29 de mitjana la confiança que els mereixen els polítics catalans, mínimament per sobre de l'anterior estudi, i sent JxSí i la CUP els que reben una valoració més alta amb un 5,89 i un 5,05 respectivament , seguits del 3,85 del PSC; el 3,64 de SíQueEsPot; el 2,44 de Ciutadans, i el 2,10 del PP.





El suspens és encara més gran quan se'ls demana per la confiança que els mereixen els polítics espanyols, als quals donen un 2,63 de mitjana, en una pregunta en què els del PP són els únics que aconsegueixen aprovar amb un 5,16, mentre que als de Ciutadans puntuen amb un 3,69; un 3,24 per als del PSC; un 2,39 per als de SíQueEsPot; un 2,15% per als de la CUP, i un 1,91 per als de JxSí.





Sobre la valoració de la gestió de l'actual Govern en l'últim any, la mitjana se situa en un 4,44, tot i que augmenten percentualment els que l'aproven respecte a l'últim baròmetre i disminueix els quals la suspenen, mentre que la mitjana de valoració de la gestió de l'Executiu central se situa en un 2,37, nota en què Argelaguet considera que s'expressa "alguna cosa més enllà de la valoració estricta" de les polítiques del Govern.