Tot i que els sindicats ho van advertir, la grip entra en fase d'epidèmia i satura els hospitals

CatalunyaPress.- Segons ha informat la Conselleria de Salut, l'epidèmia de grip s'ha avançat quatre setmanes a Catalunya respecte a les dues temporades anteriors ja que els casos entre el 19 i el 25 de desembre han augmentat fins als 111,03 per 100.000 habitants , quan el llindar sol ser de 110,7.





Durant aquesta setmana -Setmana 51-, les visites per síndrome gripal ateses mostren un increment d'activitat que supera el nivell basal, mentre que les visites domiciliàries es mantenen estables. També el nombre de defuncions ha presentat valors superiors als esperats.





Els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, especialment en els menors de 15 anys, i durant l'última setmana s'han produït dos ingressos hospitalaris greus en els centres de la xarxa sentinella.





Des de l'inici de la temporada, hi ha hagut un total de 36 ingressos, tots ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc, i en el 86,2% dels casos no estaven vacunats.





El Pidirac preveu que en les pròximes dues setmanes totes les regions sanitàries presentin un nivell epidèmic baix amb pujada gradual de les taxes d'incidència.





LES URGÈNCIES DELS HOSPITALS CATALANS SEGUEIXEN AMB COL·LAPSE CRÒNIC





Mentrestant, les urgències dels hospitals catalans segueixen amb un col·lapse crònic, que de tant repetir-se, ha deixat de ser notícia.





Tant l'Hospital de la Vall d'Hebron com l'Hospital del Mar i el Moisès Broggi segueixen superant els 50 pacients diaris que esperen un llit per a ser hospitalitzats i que s'acumulen als passadissos i als boxs d'urgències.





En la següent recopilació de tuits es pot comprovar el nivell de saturació amb el que dia a dia han de bregar els metges d'aquests hospitals:

























SATSE JA VA ADVERTIR DE L'EFECTE DE LA GRIP A LA SATURACIÓ D'URGÈNCIES





CatalunyaPress ja va informar el passat 15 de dicembre que el sindicat SATSE adviertía del "dèficit estructural clar" de tot el sistema sanitari públic català.





Els infermers asseguren que, a més de l'augment de càrrega assistencial i la manca d'espai, la situació es deu a la saturació general del sistema que no permet enviar als malalts no aguts a altres centres, o el que s'anomena "drenatge".





Quan un malalt entra a urgències i se li fa l'atenció urgent o es l'envia a planta oa casa, depenent del cas i és per això que, a hores d'ara, els centres de menor envergadura no poden assumir tants malalts, fet que provoca que aquests es quedin en els grans hospitals com, per exemple, la Vall d'Hebron.