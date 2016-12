Els pares de Nadia han de pagar 1,2 milions de fiança per evitar l'embargament de béns

El jutge de la Seu d'Urgell (Lleida) del cas de Nadia Nerea, la nena amb tricotiodistrofia els progenitors estan sent investigats per presumpta estafa en la recaptació de fons per a un tractament mèdic, ha fixat una fiança solidària de responsabilitat civil per al pare i la mare d'1,2 milions i ha confirmat en dues actuacions la presó provisional per al pare i la suspensió de la pàtria potestat per a la mare.

L'instructor ha fixat una fiança solidària de 1.224.968,19 euros per a tots dos i si no l'abonen es procedirà a l'embargament béns, ha informat aquest dijous la Fiscalia.

Per la seva banda, l'advocat dels pares, Alberto Martín ha avançat la seva intenció de recórrer la fiança argumentant que és elevada: "La fiança és elevada, en la reclamació civil tenim dos denunciants personats i entre els dos no sumen 20.000 euros", ha assegurat el lletrat.

Segons les seves dades, els dos denunciants particulars són una persona que va aportar 6.000 euros quatre dies abans de la detenció i el Grup Inversor per al Desenvolupament que va fer dues aportacions, una de 10.000 euros i una altra de 3.500.

El pare de la nena, Fernando Blanco, va ser detingut a la Seu d'Urgell (Lleida) fugint d'un control policial a la comarca de la Cerdanya, i en ser arrestat se li va trobar una pistola de fogueig, en un operatiu que els Mossos d'Esquadra havia activat davant el seu risc de fuga.

Segons els Mossos, ell i la mare, Marga Garau, havien reunit 918.000 euros obtinguts amb donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques d'envergadura i que suposadament no es van dur a terme, i d'aquesta quantitat presumptament van gastar 600.000 en altres finalitats que res tenien a veure amb tractaments mèdics.