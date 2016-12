2016: El fracàs de l'esquerra

És costum en finalitzar l'any fer un resum informatiu del més destacat del mateix; així com ressaltar com és la notícia més important o transcendental. És veritat que aquest ha estat un any, informativament parlant, molt carregat; però al meu entendre el més cridaner de tot ha estat el fracàs i, en alguns casos, enfonsament de l'esquerra, tant a nivell europeu com nacional.





L'esquerra que viu sumida en una crisi d'identitat des de fa lustres, ha estat arrossegada per la crisi econòmica i social als seus nivells més baixos de representació no només parlamentària, sinó també social. A hores d'ara en molts països s'ha convertit en una cosa gairebé marginal i allunyat dels seus votants tradicionals.





A França amb Hollande en retirada, i les candidatures d'esquerra que no van a passar la segona volta presidencial, segons les enquestes, plantegen un futur molt negre per a ella al país gal. A Alemanya l'SPD pateix un lent però gradual declivi sense signes d'acabar, mentre que Die Linke no acaba d'arrencar; en els països nòrdics està pràcticament desapareguda, per no dir en la majoria dels països de l'Est. Tan sols Corbyn en el laborisme anglès té un fil d'esperança.





Però ha estat a Espanya on el fracàs de l'esquerra ha estat més total i absolut, fruit de la seva incapacitat torna a governar el PP. La por d'uns a ser absorbits, o més aviat a l'ànima neoliberal que alguns dirigents del PSOE posseeixen, i al sectarisme i esperar el sorpasso des Podem per un altre ha escenificat l'esperpent total.





En el pecat hi ha la penitència, i per això avui les dues organitzacions estan en crisi profundes. El PSOE amb una gestora que fa i desfà, sense Congrés a la vista, sense candidats a primàries, i amb dirigents que es canvien de bàndol en funció del vent, per salvar els seus braserillos i les seves misèries. Podemos, per la seva banda, amb baralles per tot arreu, amb frases creuades en xarxes socials, més pròpies de nens pijos malcriats que de dirigents polítics seriosos i responsables. I a Catalunya tots pendents de la pallassada del Procés, com si fos l'únic important.





El fracàs i la incapacitat de l'esquerra ens ha portat on som, i auguro un futur pitjor per als treballadors i persones necessitades. La dreta campa victoriosa al seu aire i sense aparences de ser derrotada. Nous temps en bots vells només porten el fracàs, la derrota i el que és pitjor la misèria de molts.