Catalunya és la tercera CCAA que més diners rep per pagar als seus proveïdors

El Govern alliberarà entre aquest dijous i divendres 3.087,76 milions d'euros procedents del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) perquè les comunitats puguin pagar les factures dels seus proveïdors de sanitat, serveis socials i educació, i al gener s'alliberaran gairebé 1.400 milions més.

Així ho ha avançat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, durant la renovació del Protocol per la sostenibilitat, l'accés i la innovació que va signar el Govern fa un any amb la patronal de la indústria farmacèutica a Espanya, Farmaindustria.

"Moltes d'aquestes factures són de sanitat, que és el nucli fonamental d'aquests proveïdors que són atesos per aquests mecanismes", ha precisat el ministre en declaracions als mitjans al final de l'acte, on ha celebrat que actualment els proveïdors "cobren el que els correspon i en termini ".





Pel que fa al repartiment per comunitats i segons el document, la Comunitat Valenciana serà la regió que més diners rebrà, en concret 907.200.000 d'euros, seguida d'Andalusia, amb 691.400.000, i Catalunya, amb 655.500.000. Entre les tres, que han presentat en total més de 275.000 factures, es portaran més de dos terços de tots els fons a repartir.





A continuació apareix Múrcia, amb 249.400.000 d'euros procedents de 41.752 factures, seguida d'Aragó (158 milions i 30.871 factures), Castella-la Manxa (153.900.000 i 29.511 factures), Extremadura (132.100.000 i 21.519 factures), Illes Balears (86 milions i 8.897 factures) i Cantàbria (53,8 milions d'euros i 2.659 factures).

Montoro ha recordat que les factures ja han estat carregades per les comunitats autònomes i ara només queda l'últim pas, que és que l'ICO aboni les factures que han presentat. I al gener, a mesura que arribin la resta de factures i siguin comprovades, s'aniran abonant "de manera que no es produeixi demora en cap dels serveis públics".

El pagament ha estat possible, segons el ministre, després que el Congrés i Senat hagin aprovar el sostre de despesa i els nous objectius de dèficit, el que ha habilitat el Govern per mobilitzar el FLA. "És important arribar a acords polítics per garantir el finançament dels nostres serveis públics", ha insistit.