CaixaBank lliurarà al primer nadó català del 2017 una llibreta amb 2.000 euros

CaixaBank lliurarà al primer nadó nascut a Catalunya el 2017 una Llibreta Estrella Super3 amb una aportació de 2.000 euros, iniciativa que celebra per vuitè any consecutiu amb la finalitat de promocionar a incentivar l'estalvi infantil, a més d'ajudar a les famílies en l'actual conjuntura econòmica.





La Llibreta Estrella Super3 forma part del programa de foment de l'estalvi del públic infantil que l'entitat financera va crear a mitjans dels anys noranta i actualment compta amb 830.000 nens menors de 14 anys com a titulars d'alguns dels seus productes.





CaixaBank ha apuntat que, entre els nens que han tingut un primer vincle financer amb la companyia en la seva infantesa, el 80% continua sent client de l'entitat.





700 MILIONS D'ACTIUS HOTELERS





També s'ha conegut que CaixaBank ha venut al fons nord-americà Apollo actius adjudicats vinculats al sector hoteler valorats en 700 milions d'euros.









Aquesta operació es remunta a maig, quan el banc presidit per Jordi Gual va posar en venda una cartera de préstecs amb hotels com a garantia, així com hotels adjudicats, valorada en gairebé 1.000 milions d'euros.