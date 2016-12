Els centres sanitaris barcelonins recullen joguines noves per a nens vulnerables

Una dotzena de Centres d'Atenció Primària (CAP) de Barcelona recolliran joguines noves per a nens vulnerables que distribuiran els Reis d'Orient en el marc de la campanya 'Cap nen sense joguina' ( 'Cap nen sense joguina'), en què els equips sanitaris públics participen per segon any.





Ciutadans i professionals podran col·laborar portant les joguines als CAP de Numància, Ramon Turró i Sant Martí; a les línies pediàtriques dels CAP Drassanes, el Clot, la Marina, Manso, Maragall, Pare Claret i Rio de Janeiro, així com en els centres d'atenció pediàtrica integral (Capi) Barcelona Esquerra i Casernes, ha explicat la Conselleria de Salut de la Generalitat aquest dijous en un comunicat.





L'Associació Cívica La Nau organitza la campanya, en la qual participa el mateix nombre de centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) que l'any passat, tot i que en aquesta edició hi ha una major proporció d'equips d'atenció pediàtrica.