JxSí i la CUP pacten la llei de 'desconnexió' jurídica però eviten detallar el seu contingut

JxSí i la CUP han anunciat un acord sobre la tercera llei de 'desconnexió', la qual denominen com de "transitorietat jurídica" i que pretendre dotar Catalunya d'un règim jurídic propi i fora de l'ordenament actual.

En un comunicat subscrit pels dos partits independentistes, han explicat que l'article 1 de la norma estableix: "Catalunya es constitueix en una República de dret, democràtica i social".

Els dos partits també consideren que aquesta ha de ser la llei per organitzar el referèndum malgrat el previsible veto de l'Estat, però només han fet públic l'article 1, i han declinat precisar el contingut de la resta de la norma.

L'única cosa que han facilitat els dos grups són els nou epígrafs en què s'articula la llei: el preàmbul; disposicions generals, nacionalitat i territori (I); la successió d'ordenaments i administracions (II) i els drets i deures (III).

A més, també contempla el sistema institucional (IV); el poder judicial i l'administració de justícia (V); les finances (VI); referèndum d'independència (VII); el procés constituent (VII) i les disposicions finals i d'inaplicació (IX).

Els dos partits afegeixen una breu declaració en la qual afirmen que aquesta llei persegueix "la voluntat de garantir la màxima seguretat jurídica en la transició a la República, un cop guanyat el referèndum per la independència".

En resum, afegeixen, la llei "dota i habilita les institucions públiques catalanes de les eines per a l'exercici de l'autodeterminació, d'acord amb la voluntat majoritària de la societat catalana".

D'entre els epígrafs de la llei destaca el que ha d'abordar la celebració d'un referèndum sobre la independència, i JxSí i la CUP exposen que aquest punt, precisament, està "pendent de concretar".

Argumenten que estan treballant per sumar "el major nombre de forces polítiques en la preparació i convocatòria" del referèndum, pel que s'esperen a concretar aquest punt fins calibrar els suports que té aquesta votació.

DOS LLEIS JA TRAMITADES

La llei de transitorietat jurídica és la tercera de les lleis de desconnexió: les altres dues, la que crea una hisenda pròpia catalana i la que crea una agència de protecció social, ja han estat presentades i admeses a tràmit.

És la més destacada perquè ha de servir per fer efectius dos punts clau del full de ruta sobiranista: la celebració del referèndum i la desconnexió definitiva entre Catalunya i la resta de l'Estat.

Els dos partits independentistes tenen previst tramitar aquesta norma com una proposició de llei signada pels dos grups, i faran públic el seu contingut quan la portin al registre de la Cambra, per al que per ara no hi ha data.