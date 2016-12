Un nou sistema permet que els cotxes es converteixin en 'descontaminadors'

CatalunyaPress.- La contaminació no dóna treva. En l'estudi de l'Oficina Europea de medi ambient, Barcelona i Madrid, van aparèixer entre les 23 ciutats amb més pol·lució i situant a aquestes entre les pitjors del continent en la lluita contra la contaminació.

El preavís per alta contaminació s'activa a partir dels 160 micrograms, ja que amb més de 180 s'activa l'episodi de contaminació, dels quals el 2016 s'han registrat dos a la capital catalana. Per a l'ajuntament, la solució és la prohibició que circulin els vehicles més contaminants a partir del 2020.

A causa d'aquesta situació, un inventor espanyol, Eusebio Moro, ha desenvolupat i patentat un dispositiu que permet que els cotxes puguin contribuir a depurar l'aire mentre circulen, sense cap cost ni despesa addicional per al titular del vehicle. El sistema que ronda els 500 euros de cost es proposarà la setmana que a les alcaldesses de Madrid i Barcelona.

Aquest dispositiu, anomenat Eco-MMotion, està dissenyat per complir la seva funció descontaminant, ja sigui estant en moviment, o aturat en un semàfor. L'aire contaminat és absorbit per la part davantera a través d'unes toveres, que reparteixen el cabal de l'aire per una xarxa de conductes.

Finalment l'aire passa pels diferents elements del dispositiu encarregats de depurar i retenir els contaminants, i l'aire tractat i depurat és expulsat a través d'unes toveres situades a la part posterior del vehicle. La instal·lació d'Eco-MMotion és senzilla, econòmica i es pot realitzar en qualsevol taller professional d'automoció.

Segons l'inventor, el dispositiu és capaç de depurar un cabal d'aire al voltant dels 1.500 m3 / hora per vehicle. El sistema no requereix cap tipus de producte o despesa addicional, ja que la tecnologia basada en la ionificación és pràcticament autosuficient i inesgotable. El dispositiu pot ser instal·lat en vehicles nous, o vehicles antics.

Amb aquest dispositiu, el cotxe es convertiria en un factor descontaminant i, com més circuli més aire depura. Els cotxes deixarien de ser un focus de contaminació i per tant, farien innecessàries totes aquelles mesures totes aquelles mesures restrictives que tant incomoden als usuaris.

L'estudi de l'eficiència del dispositiu està avalat i certificat pel departament d'enginyeria química i ambiental de la Universitat Politècnica de Cartagena.