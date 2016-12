Homs menysprea al Suprem: "No presentaré recursos estèrils. Em guardo l'artilleria per al judici"

El líder del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ha anunciat que no recorrerà la decisió del Tribunal Suprem (TS) de voler jutjar per la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014: "No presentaré recursos estèrils. Em guardo tota l'artilleria per el judici ".

Ho ha dit en roda de premsa, després que el TS hagi posat fi a la instrucció de la causa a Homs, per la qual se li imputen delictes de prevaricació i desobediència, en entendre que va actuar de manera "arbitrària" i contrària dret a desobeir la suspensió del Tribunal Constitucional.

Homs considera que la Fiscalia avalarà les tesis del TS i serà inevitable que hi hagi judici, pel que renuncia a presentar un recurs per guardar "els arguments de pes des del punt de vista jurídic" per quan hagi de comparèixer davant del jutge.

L'exconseller de Presidència ha insistit a defensar el seu paper en l'organització de la consulta: "Allò que vam fer el vam fer en ple coneixement i en plena consciència i ho tornaríem a fer", i ha assegurat que aquest judici no frenarà la celebració d'un referèndum d'independència a Catalunya per 2017.

"El 9N no ho podran esborrar mal que els pesi i igual passarà amb el referèndum de 2017, no ho podran evitar", ha tancat l'exconseller, que ha insistit que el Govern central s'equivoca si el que busca és frenar el procés sobiranista a través dels tribunals.

Homs ha defensat que el 9N va ser un acte de dignitat col·lectiva dels catalans que va posar de mal humor a l'Estat, i ha assegurat que el judici al qual se sotmetrà no és només contra la seva persona: "Aquí el que s'està intentant jutjar és la voluntat d'un poble, el poble de Catalunya ".

Ha acusat l'Estat de voler presentar com "delinqüents" a càrrecs públics que el que van buscar aquell 9N va ser que els catalans votessin, i ha pronosticat que, mentre el procés continua, és el propi Estat el que acabarà posant-se a si mateix en un carreró sense sortida.

"INGENU O fanàtic"

Homs ha lamentat de nou haver-se assabentat pels mitjans abans que pel propi tribunal de la decisió de portar-lo a judici i ha considerat que això és una cosa premeditat: "Si algú creu que el Tribunal Suprem no fa política és ingenu o un fanàtic".

L'exconseller ha conclòs que la interlocutòria del TS que s'ha donat a conèixer era previsible, però igualment ha criticat que el tribunal fa una "lectura política interessada" del que va passar l'9N i en plena sintonia amb les tesis que defensa el Partit Popular .

Han acompanyat al diputat durant la seva compareixença la coordinadora general del partit, Marta Pascal; la responsable d'Estudis i Projectes, Elsa Artadi; els diputats al Congrés Carles Campuzano, Lourdes Ciuró, Míriam Nogueras i Jordi Xuclà; el senador Josep Lluís Cleries i el diputat autonòmic Albert Batet.