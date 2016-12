El Parlament només ha aprovat cinc lleis en 2016

El Parlament ha aprovat cinc lleis en el transcurs de l'any 2016 i té diversos contenciosos oberts amb el Tribunal Constitucional (TC) relacionats amb el procés sobiranista, mentre que en l'exercici anterior es van aprovar 25 lleis.

Quan es complien 100 dies de l'arribada a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont va anunciar un ambiciós pla de govern en el qual preveia aprovar 45 lleis, de les que només ha aconseguit cinc.

Des de juliol de 2015 fins al juny de 2016 el Parlament no va aprovar cap llei. Cal assenyalar que entre el període electoral i el govern en funcions de Artur Mas, que no podia per definició aprovar lleis, la interrupció legislativa es va perllongar gairebé sis mesos. Es va paralitzar la tasca parlamentària fins el 12 de gener del 2016.

Les cinc lleis aprovades el 2016 són: una modificació de la llei de mesures fiscals i financeres de 2011 que afectava el InstitutCatalà de les EmpresesCulturals; modificacions urgents en matèria tributària; la pròrroga del pla Serra Húnter; una llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de persones en risc d'exclusió que sorteja un acte del TC, i la llei del pla estadístic de Catalunya.

De les cinc normes aprovades, que són també les que han sortit endavant des de l'inici de la legislatura, quatre han prosperat dins d'aquest període de sessions, que va començar l'1 de setembre.

Es tracta de lleis que s'han aprovat durant el mandat de Carles Puigdemont al capdavant de la Generalitat, que va assumir la presidència el 12 de gener de 2016 a 01:00 tercer debat d'investidura que es va celebrar a poques hores que expirés el termini perquè el Parlament es dissolgués, després que la CUP vetés a Artur Mas en els dos anteriors.

FRONTS OBERTS

Aquest any s'ha caracteritzat també pels fronts oberts del Parlament amb el TC després de l'aprovació d'una declaració sobiranista el 9 de novembre de 2015, que va ser anul·lada, i un document sobre com ha de ser el 'procés constituent català', que va acabar amb una querella de la Fiscalia a Forcadell.

Recentment, secretaris judicials del TJSC han notificat també a la Taula l'incident d'execució acceptat a tràmit pel TC, pel qual s'investiga l'acceptació a tràmit de la proposta de resolució que JxSí i la CUP van presentar en el Debat de Política General per celebrar un referèndum unilateral.

Després d'aquest debat, l'advocat de l'Estat va veure en la resolució aspectes d'il·legalitat, perquè considera que també desenvolupava aquesta resolució, i el TC va obrir un expedient d'execució que implica els membres de la Mesa que van permetre que es portés al ple: el vicepresident primer, Lluís Corominas, i les secretàries primera i quarta, Anna Simó i Ramona Barrufet (JxSí) --votando a favor-- i el secretari tercer, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), que es va abstenir.

A més, l'Alt Tribunal ha declarat la "nul·litat" de les tres ponències de llei del Parlament que van impulsar JxSí i la CUP per redactar les anomenades tres lleis de desconnexió 'per avançar cap a la independència de Catalunya.

Dues d'elles, la que promou la llei per a una hisenda catalana i la que promou una llei per a una seguretat social catalana, ja han finalitzat els seus treballs, i només queda una ponència en marxa, la qual vol fer una llei de "transitorietat jurídica" .

JxSí i la CUP, que no han frenat la seva empenta amb el procés malgrat el TC, s'han compromès a tenir a punt la de la transitorietat jurídica abans del 31 de desembre.

PRESSUPOSTOS PENDENTS

Segons la pàgina web del Parlament, s'han validat Quatre decrets llei aquest any i el Govern té en tràmit 15 lleis, entre les quals la de Pressupostos per 2017, que van superar setmanes enrere el debat de totalitat, amb els vots de JxSí i dues de la CUP, després d'una intensa negociació que continua a la recerca de la seva aprovació definitiva.

En aquest 2016 s'han viscut dos episodis inèdits en la història de la càmera des de la seva restauració: mai s'havien tombat uns Pressupostos en el seu primer tràmit, com va passar al juny per la negativa dels 'cupaires' a donar-los llum verda, ni s'havia celebrat una qüestió de confiança, que Puigdemont va superar airosament.

La càmera també té en tramitació 30 proposicions de llei dels grups, una dotzena de les quals ja han superat el debat de totalitat, i té en curs 5 més fruit d'Iniciatives Legislatives Populars (ILP), com la de la renda garantida de ciutadania .

Des de l'inici de la legislatura, s'han celebrat 27 plens, 6 dels quals en aquest últim període de sessions, i la Mesa s'ha reunit en 72 ocasions, 38 la Junta de Portaveus, i les comissions han fet 287 sessions, que han durat 587 hores i han adoptat 383 resolucions.