Renfe torna a congelar els preus dels trens de Rodalies i Mitja Distància

El preu dels bitllets de trens de Rodalies i de Mitja Distància convencional de Renfe es mantindrà congelat el 2017 per segon any consecutiu, segons han informat fonts de la companyia ferroviària.

Es tracta dels trens que major nombre de viatgers transporten. L'any passat van comptabilitzar 427.600.000 de passatgers, enfront dels 30,8 milions d'usuaris dels trens d'AVE i la Llarga Distància.

Les Rodalies i la major part de la Mitja Distància de Renfe formen part de la 'obligació de servei públic' que la companyia ferroviària presta per encàrrec de l'Estat i, per això, reben subvenció pública d'uns 500 milions d'euros anuals.

L'Estat manté aquestes connexions ferroviàries malgrat ser deficitàries econòmicament per garantir la mobilitat dels ciutadans i la vertebració i connexió de determinades zones del país.

En el cas dels trens de Rodalies i Regionals, el 2017 mantindran el seu preu per segon any consecutiu després que el 2015 pugessin un 1,85% i registressin així la menor pujada en deu anys. El 2014 es van encarir un 1,9% i el 2013 un 3%, després que el 2012 es disparessin un 10,9%.

DESCOMPTES I PROMOCIONS AL AVE

En el cas dels trens AVE i Llarga Distància, tenen consideració de servei comercial i no compten amb subvenció pública alguna.

Renfe compta per això amb llibertat per a determinar el preu dels bitllets dels diferents corredors que, després de la baixada del 11% que va aplicar amb caràcter general el 2013, no només no han tornat a pujar, sinó que són objecte de diferents descomptes i promocions en línia amb l'objectiu de la companyia de guanyar nous clients.

El nou ministre de Foment, Íñigo de la Serna, s'ha manifestat partidari que la companyia ferroviària continuï amb aquesta política per tal de continuar fent l'AVE cada vegada més accessible a tota la població, especialment a determinats col·lectius, com els joves.

En els deu primers mesos d'aquest any, els trens de Rodalies de Renfe van transportar 328.900.000 de viatgers, un 1,4% menys que un any abans, i els de Mitja Distància convencional 19,8 milions (-1,7% ).

Per la seva banda, els trens AVE i Llarga Distància transportar un total de 26,6 milions de viatgers entre gener i octubre, 10% més que l'any passat. Aquest augment està fonamentalment sustentat per l'AVE, que es va disparar un 15,6%, en sumar 17 milions de passatgers en aquest període, segons les dades oficials del Ministeri de Foment.