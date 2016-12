L'Hospital Quirónsalud Barcelona i Centre Mèdic Teknon, entre els deu millors d'Espanya

La Fundació Coordenades de Governança i Economia Aplicada acaba de publicar la II edició de l'índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) que situa a l'Hospital Quirónsalud Barcelona com el millor hospital privat de Catalunya, seguit per Centre Mèdic Teknon.





Aquests dos hospitals estan entre els deu millors d'Espanya segons el IEH 2016. Concretament, l'Hospital Quirónsalud Barcelona ocupa el quart lloc de la llista -l'any passat aquest centre se situava en la sisena posició- i Centre Mèdic Teknon el novè. Tots dos centres compten amb una llarga i reconeguda trajectòria i són referents en el sector privat per l'excel·lència dels seus professionals, l'aposta per la tecnologia i la qualitat de la seva assistència.





Al costat d'aquests hospitals apareixen entre els deu millors hospitals d'Espanya altres dos centres del Grup Hospitalari Quirónsalud: la Fundació Jiménez Díaz de Madrid que encapçala la llista per segon any consecutiu i, l'Hospital Quirónsalud Madrid en sisè lloc.





L'índex analitza hospitals públics i privats i mesura l'excel·lència en base als resultats i percepcions de 1.450 professionals que treballen en els centres o en el seu entorn, que van ser entrevistats entre novembre i desembre d'aquest any. L'excel·lència hospitalària suposa la suma de qualitat assistencial, servei hospitalari, benestar i satisfacció del pacient, capacitat innovadora, atenció personalitzada i eficiència de recursos; apostant per la sostenibilitat d'un sistema de salut públic, gratuït i de qualitat.





En paraules del vicepresident executiu de l'Institut Coordenades i director del projecte IEH 2016, Jesús Sánchez Lambás, l'objectiu d'aquesta iniciativa és premiar l'excel·lència, la innovació i el benestar social dels hospitals ja que, segons recorda, "la sanitat s'ha consolidat al llarg d'aquests anys com un dels pilars bàsics de l'estat del Benestar".





Aquest reconeixement consolida a Quirónsalud no només com el de major volum, sinó també com el grup sanitari privat amb major qualitat d'Espanya, obtenint la consideració d ' "excel·lent".





Segons ha informat Quirónsalud en un comunicat, aquesta bona valoració suposa "un nou estímul per seguir millorant el tracte i tractament que els nostres professionals dispensen als pacients".