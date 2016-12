La loteria del Nen (4)

S'acaba l'any de la remunicipalització de l'aigua, i a Terrassa tot segueix igual... de malament. Ningú mou la cua i jo em passejo per les teulades escoltant les confidències de les meves amigues que m'expliquen històries de bars de copes en les que alguna vegada algú va prometre una alcaldia parlant de tenir agafat pels "mateixos" a diversos polítics locals. Són històries del passat que, si rebusquem, van haver de quedar escrites en alguns dels lavabos de les habitacions del Riviera o del Saratoga al qual acudia, diuen les meves amigues, un il·lustre jubilat en els seus bons temps de vi i roses. Ja se sap que les putes són unes mares per als seus clients i que els seus secrets sempre se'n van a la tomba.





La veritat és que, tornant a l'aigua, l'alcalde Ballart ha destinat en els seus pressupostos municipals una partida de 200.000 euros de res per pagar les minutes del luxós bufet que va a defensar la seva "mania persecutòria" contra la societat que gestiona actualment el servei d'aigües de la ciutat amb eficiència i honradesa evident, perquè suposa ell, crec que amb raó, que li caurà pels seus deliris de grandesa un litigi d'aquí no et moguis.





I, per evitar que ningú li demani comptes per gastar tan alegrement els diners dels ciutadans, m'expliquen que un dels seus, el mateix que va advertir al meu barana el gallec que es anés amb cura, ja ha enviat un missatge "anònim" a Madrid perquè els de la Loteria Nacional paguin royalties per cridar Loteria del Nen al sorteig de Reis, ja que l'únic Nen veritable que hi ha a la Galàxia és: 'el Nen Ballart!, campió de l'ecologisme interplanetari i primer mecenes del socialisme independentista, que ningú sap al carrer Ferraz el que és, però que, afegit al molt recordat episodi de l'intent d'enviament d'autobusos a Madrid per donar suport a Sánchez, ha causat estupor i preocupació i per això, i només això, la Comissió per revisar l'acord PSC i PSOE està encallada ja que cap de les dues parts sap com encaixar en el nou text el que ja es coneix com "el dilema Ballart": L'expulsem del partit o l'enviem a Lourdes amb el company Lucena?





O sigui, que ja ho saben: els 33 milions de les antigues pessetes per pagar advocats, sortiran del dècim de la Loteria del Nen que s'ha hagut de comprar el senyor alcalde, perquè els de la Loteria no han fet ni cas al dels drets d'autor i, com es diu en la publicitat: que la sort l'acompanyi!, perquè això de tirar per la finestra dos-cents mil eurazos per donar-se el gust, ja no s'ho empassa ningú, ni que es begui 3 litres de la remunipalizada "aigua de l'aixeta". Paraula de gat.





Quin any ens espera amb la criatureta!... Miuauuuuuuu!