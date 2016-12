Ja en marxa la llei antidesnonaments catalana que esquiva la suspensió del TC

Foto: PAH Barcelona





La llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, coneguda popularment com la 'llei d'emergència habitacional', ha entrat en vigor aquest divendres.





Cerca protegir a persones i unitats familiars en situació d'exclusió residencial com a conseqüència del sobreendeutament i crea la Comissió d'habitatge i assistència per a situacions d'emergència per coordinar a les administracions sobre aquest tema.





La norma preveu mecanismes de mediació -per als que els interessats ja poden presentar sol·licitud-; expropiar temporalment habitatges buits i ajudar econòmicament als afectats o reallotjar-, i en la seva redacció han participat des de la Generalitat fins al Parlament, les entitats municipalistes i ajuntaments com el de Barcelona.





EXPROPIACIÓ TEMPORAL I LLOGUER SOCIAL





La nova llei permetrà utilitzar de manera temporal la habitatges buits d'entitats financeres per donar-los un ús social i es farà a partir d'un sistema d'expropiació temporal de l'ús de l'habitatge.





També preveu un sistema perquè les entitats bancàries i grans propietaris ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, el que hauria de servir per evitar desnonaments i per no poder fer fora ningú si no se li ofereix un lloguer social .





Així mateix, s'amplia de 72-234 els municipis considerats d'alta demanda acreditada d'habitatge, en els quals es pot aplicar l'impost als pisos buits.





La norma també insta el Govern a preparar en nou mesos una llei per regular el lloguer -i evitar preus abusius-, encara que actualment la Generalitat no té competències per regular els arrendaments.





TRAMITACIÓ EXPRÉS





La llei s'ha tramitat de forma exprés -en menys de sis mesos- i es va elaborar expressament per esquivar la suspensió que va dictar el Tribunal Constitucional (TC) contra una part de la llei catalana 24/2015 sobre el mateix tema.





El Govern assegura que aquesta vegada la llei està blindada jurídicament i no podrà ser impugnada; al Parlament la va votar la setmana passada per articles i no en el seu conjunt ja que, tot i tenir la unanimitat en la majoria, PP, Ciutadans i la CUP van mostrar la seva discrepància en alguns.