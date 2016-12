El CP Vic, campió del món d'hoquei patins

El Club Patí Vic ha complert els pronòstics i s'ha proclamat campió de la Copa Intercontinental d'hoquei patins per primera vegada en la seva història. Els vigatans han derrotat l'Huracán de Buenos Aires, campió americà, per 5 a 1.



L'equip català no ha tingut problemes per controlar el partit en tot moment i al descans ja dominava per un clar 4 a 0, amb gols de Cristian Rodríguez, Mia Ordeig, Roger Presas i Romà Bancells, de penal.









En l'inici de la represa, els argentins han retallat distàncies per mitjà d'Eduardo Barreiro, però el triomf vigatà mai ha estat en perill i Cristian Rodríguez ha arrodonit la victòria amb el cinquè i definitiu gol de la nit.





Els jugadors del CP Vic han celebrat amb eufòria la consecució d'un títol que encara no tenien a les vitrines. En aquest sentit, l'equip osonenc s'ha convertit en el tercer equip català que aconsegueix aquest guardó, que tenen també el Reus Deportiu i el Barça.