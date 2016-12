Rajoy: "No es pot celebrar un referèndum que liquidi la sobirania nacional"

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha reclamat que no es donin a Catalunya "més passos en la mala direcció" després de l'anunci d'una llei de transició cap a la independència i ha reiterat que "no es pot celebrar" un referèndum sobre la secessió catalana, "per liquidar la sobirania nacional".

En roda de premsa per fer balanç de l'any, Rajoy ha reclamat "fer coses en positiu" i ha insistit en la seva oferta de diàleg a Catalunya sobre tota mena d'assumptes excepte la unitat d'Espanya i la igualtat dels ciutadans. "Ofereixo una mica més raonable: parlar. Demano que no es donin més passos en la direcció contrària al sentit comú", ha dit.

Mariano Rajoy no creu que la reforma de la Constitució sigui el camí per solucionar el conflicte polític en el qual estan immersos Catalunya i Espanya. "El Govern no va a autoritzar cap referèndum a Catalunya per liquidar la sobirania nacional".

"Parlar és bo. Tenim voluntat de dialogar i per l'altra banda crec que també hi haurà voluntat de fer-ho. Tenim molts temes que afecten al conjunt dels espanyols. El futur de les pensions o l'educació, per exemple, els interessa a tots les espanyols, hagin nascut on hagin nascut i visquin on visquin ", ha apuntat.

El mandatari espanyol ha reclamat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que deixi de "donar més passos en la mala direcció" perquè li sembla "el pitjor per a la convivència". "A la conferència de presidents (a la qual Puigdemont ja ha anunciat que no assistirà) tocarem molts assumptes importants per a la gent", ha assenyalat.

Tot i així, i malgrat que al voltant del 85% dels catalans apostarien per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya, Mariano Rajoy considera que "no es pot parlar d'incomplir la llei". "Si algú vol parlar de la unitat d'Espanya i de la igualtat entre espanyols, jo li vaig a dir que d'això no podem parlar".

Rajoy ha criticat la posició de Francesc Homs després de conèixer que el Tribunal Suprem està a punt de jutjar-lo per l'9N. "No té cap sentit dir que no es farà cas a les lleis i als tribunals espanyols. Jo demano parlar ", ha afirmat.