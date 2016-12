Els ingressos dels pensionistes pugen menys que els preus de consum

El Consell de Ministres ha aprovat la revalorització de les pensions en un 0,25% per 2017, el mínim legal previst, i la pujada en un 8% del salari mínim interprofessional (SMI), des 655,2 euros mensuals a 707,7 euros al mes, segons ha informat el president del Govern, Mariano Rajoy. El cost total de l'augment de les pensions ascendirà a 322.040.000 d'euros.

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat el 0,8% respecte al mateix mes de l'any anterior i registra el nivell més alt des d'agost de 2013. Així mateix, segons les dades que ha avançat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , l'IPC acabarà l'any en l'1,5%, per sobre de l'increment salarial pactat en conveni.

La pujada de les pensions en un 0,25% és el mínim legal establert en la fórmula de revaloració introduïda en l'última reforma de pensions, que té en compte les despeses i ingressos del sistema i estableix una pujada mínima del 0,25% i un sostre màxim de l'IPC més un 0,50%.

El Govern ha aprovat aquest revaloració de les pensions via Reial Decret, pel que no cal que sigui convalidat al Congrés en no tenir rang de llei. El increment de les pensions afectarà prop de 9,5 milions de pensions contributives i unes 455.000 pensions no contributives.

De les 9.476.780 pensions contributives que es revaloritzaran aquest 1 de gener, 6 de cada 10 són de jubilació. El cost total de la revaloració per 2017 arriba als 288.230.000 d'euros i la pensió màxima es fixa a partir l'1 de gener de 2017 en 2.573,70 euros al mes (l'any passat era de 2.567,28).

Pel que fa a les corresponents a classes passives, s'actualitzaran 625.332 pensions, amb un cost total de revaloració que arriba als 33.810.000 d'euros.

COM QUEDEN LES PENSIONS AMB AQUESTA PUJADA?

Després de la pujada de l'0,25% que experimentaran les pensions el pròxim 1 de gener, la pensió mínima de jubilació d'una persona amb 65 o més anys i cònjuge a càrrec passarà de 784,9 euros al mes per catorze pagues a 786,86 euros mensuals. Els que no tinguin cònjuge cobraran un mínim de 637,7 euros, enfront dels 636,1 euros d'aquest any, mentre que els que tenen cònjuge però no a càrrec de percebre 605 euros mensuals (ara són 603,5 euros).

Les pensions mínimes de jubilació per als menors de 65 anys amb cònjuge a càrrec pujaran des 735,7 euros al mes per catorze pagues fins 737,5 euros, i les dels menors de 65 anys sense cònjuge ascendirà a 596,5 euros, davant als 595 euros mensuals d'aquest any.

Per la seva banda, la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars se situarà des de l'1 de gener a 737,5 euros mensuals per catorze pagues, en contrast amb els 735,7 euros d'ara. La quantia mínima de la pensió de viduïtat per a titulars amb 65 anys o amb una discapacitat en grau igual o superior al 65% serà de 637,7 euros al mes (ara 636,1 euros mensuals), mentre que les pensions mínimes de viduïtat per a persones amb entre 60 i 64 anys serà de 596,5 euros al mes. Per als titulars de pensions de viduïtat amb menys de 60 anys l'import mínim arribarà el 2017 als 482,8 euros al mes (abans 481,6 euros).

Així mateix, la pensió mínima de gran invalidesa amb cònjuge a càrrec passarà de 1.177,4 euros mensuals per catorze pagues a 1.180,34 euros mensuals, mentre que la de gran invalidesa sense cònjuge pujarà fins als 956,6 euros des dels 954,2 euros mensuals d'aquest any.

La pensió mínima d'incapacitat permanent absoluta ascendirà des del pròxim 1 de gener a 786,86 euros mensuals per catorze pagues, davant els 784,9 euros actuals, en tant que les pensions d'orfandat ia favor de familiars tindran un import mínim de 194,8 euros mensuals, en contrast amb els 194,3 euros d'ara.

Rajoy ha comentat durant la seva compareixença que les noves pensions tenen ja una mitjana de 1.500 euros mensuals, el que equival al 93% del salari mitjà.