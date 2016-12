L'Hospital General perdrà més de 90 treballadors gràcies a la "nefasta" gestió de Comín

El comitè d'empresa de l'Hospital General de Catalunya (HGC) ha urgit un "pla de viabilitat" a Quirónsalud --propietària del centre-- sobre els llocs treball que es poden veure afectats per la modificació del contracte amb el Servei Català de la Salut ( CatSalut) a partir d'aquest dissabte fruit del procés de desprivatització impulsat pel conseller de Salut, Toni Comín.

La secretària general de CCOO al HGC i membre del comitè de crisi, Isabel Zapata, ha lamentat la gestió de Comín: "Ens genera una situació d'incertesa perquè està jugant amb el pa dels treballadors".

La dirigent sindical calcula que la reducció de l'activitat pública que realitza aquest centre pot acabar amb 90 llocs de treball a temps complet, xifra que s'elevaria si es tenen en compte els contractes a temps parcial.

Comín va anunciar el febrer passat l'expulsió de l'Hospital General de la xarxa pública al costat de Clínica del Vallès --el contracte va extingir a l'agost-- per ser centres privats amb ànim de lucre i voler garantir "el caràcter públic" del sistema sanitari.

No obstant això, a l'octubre va llançar una oferta de compra a Quirónsalud per 50 milions d'euros que va deixar en un segon pla el anunciat procés de finalització del contracte de l'HGC , que expira aquest dissabte.

Tot i que inicialment el conseller va assegurar que s'acabaria amb tota l'activitat pública al HGC el 31 de desembre, va rectificar a l'octubre en anunciar que es mantindria una part de la Radioteràpia contractada per port del CatSalut en aquest centre --el 80% del servei és activitat pública--, el que requeriria una "modificació del contracte" en comptes de la seva extinció, com sí va succeir en el cas de la Clínica del Vallès.

Segons els treballadors, aquest contracte --que es renova anualment fins 2021-- ha de denunciar-se per poder-se modificar ia dia d'avui la Conselleria de Salut encara no ho ha fet, raó per la qual es mostren "preocupats", ja que tot i la proximitat de la data desconeixen quina activitat es traslladarà, a quins centres anirà ja quants professionals afectarà, ha alertat Zapata.

GESTIÓ "NEFASTA", SEGONS CCOO

La portaveu sindical ha considerat nefasta la gestió de Comín, i ha deplorat que no s'hagi fet amb el consens de la part social ni de l'empresa: "La sensació que tenim nosaltres és que el conseller no té cap pla i va improvisant", ha lamentat en recordar que només s'ha reunit una vegada amb el comitè d'empresa de l'hospital.

En roda de premsa el 23 de desembre després de ser preguntat per la qüestió de l'HGC, Comín va exposar que el departament va "amb el calendari previst" respecte al trasllat de l'activitat pública, i ha afegit que a partir de la modificació del contracte el 31 de desembre es començaria a analitzar l'activitat i els professionals afectats per la decisió.

Fonts de Quirónsalud han explicat que "el 31 de desembre no passarà res", ja que el contracte segueix en vigor i la Conselleria pot utilitzar-lo com vulgui, i han urgit al departament a negociar l'activitat per saber quina reducció de personal hauran de fer; segons els seus càlculs, la reducció de l'activitat pot impactar sobre 147 professionals.

Segons dades provisionals de CCOO, el trasllat d'activitat de Clínica del Vallès a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) per l'extinció del contracte del primer centre ha provocat un augment del 5% les derivacions a l'hospital, a més de notar-se una reducció del 11% de l'activitat de Radioteràpia i una xifra semblant a Hemodinàmia, extrems que l'empresa ha negat.