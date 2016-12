Contagiada per meningitis una nena de 2 anys a Girona

Una nena de dos anys de la província de Girona ha estat ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per un cas de meningitis.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Salut de la Generalitat, la nena evoluciona de forma favorable a l'esmentada unitat, i el seu cas és aïllat.

A més, s'han dut a terme els contactes necessaris de l'entorn de la menor afectada per la malaltia meningocòccica amb l'administració de tractament antibiòtic per prevenir el contagi.

LA MALALTIA

La meningitis és una infecció caracteritzada per la inflamació de les meninges que en el vuitanta per cent dels casos és causada per virus, en el quinze al vint per cent ho és per bacteris i en la resta dels casos es deu a intoxicacions, fongs , medicaments i altres malalties.





Qualsevol persona pot contreure meningitis però la freqüència de la malaltia és especialment elevada en nens i persones immunodeprimides.

Es tracta d'una afecció poc freqüent però potencialment letal que pot lesionar el cervell i ocasionar inconsciència i lesió d'altres òrgans. La meningitis progressa amb molta rapidesa pel que el diagnòstic precoç i el tractament precoç són importants per prevenir seqüeles greus i evitar la mort.